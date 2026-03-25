雪豹驚現吐魯番沙漠　疑捕獵迷路　網民心痛稱「沙塵豹」(有片)

一隻雪豹近日懷疑在新疆吐魯番的沙漠，震驚網民，當地公安隨即展開近6小時營救行動，成功救起雪豹，牠獲救時身體非常虛弱，幸僅有點缺水，雪豹其後被成功移交至野生動物救治中心。

綜合《人民日報》、《平安北京》等內地媒體報道，有自駕遊客於21日下午約2時，發現一隻國家一級保護野生動物雪豹，現身新疆吐魯番庫木塔格沙漠景區，於是報警。網上影片顯示，一隻雪豹獨自在沙漠中緩慢行走，之後躺臥在沙地上，似乎精神不振。當地公安、林草部門啟動應急機制，調派專業越野車深入沙漠腹地。經5個多小時協作，加上雪豹已非常虛弱，無力逃跑，人員於當晚8時許用鐵籠成功捕捉雪豹，並連夜移交至新疆野生動物救護中心，正接受專業治療和健康監察。救援過程無人員受傷，初步檢查顯示，這隻雪豹大約5至7歲的成年雌性，重約40公斤，無明顯外傷，但因沙漠高溫導致嚴重脫水及體力透支，身體虛弱及出現脫水症狀，經輸液補水等專業救治，目前生命體徵平穩。事件曝光後，雪豹虛弱沾沙的形象令大批內地網民心痛，更將牠暱稱為「沙塵豹」。