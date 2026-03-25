11歲姊與7歲弟失散 33年後團圓相擁而泣(有片)

江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片)

江西南昌鐵路公安局南昌公安處本月23日上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁，淚如雨下，讓一段塵封多年的家庭故事被內地傳媒報道。

弟弟被陌生大媽誘騙拐走

1982年出生的李林，弟弟李鑫比她小四歲，1993年母親因病離世，父親受不住打擊離家出走，從此杳無音信。當時年僅11歲的她只好獨自照顧年僅7歲的弟弟，兩人相依為命。惟翌年姐弟外出時坐錯車，輾轉來到陌生的湖北京山。混亂之中，弟弟被一名陌生大媽以麵包誘騙拐走，從此失去聯絡。此事成為李林一輩子的痛與遺憾，多年來僅憑一張舊照四處尋親，她指自己在浙江結婚生子後，內心仍一直充滿愧疚，認為是自己沒照顧好弟弟才致悲劇發生。