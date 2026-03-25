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中國
出版：2026-Mar-25 15:39
更新：2026-Mar-25 15:39

11歲姊與7歲弟失散 33年後團圓相擁而泣(有片)

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江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片)

江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片)

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江西南昌鐵路公安局南昌公安處本月23日上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁，淚如雨下，讓一段塵封多年的家庭故事被內地傳媒報道。

弟弟被陌生大媽誘騙拐走

1982年出生的李林，弟弟李鑫比她小四歲，1993年母親因病離世，父親受不住打擊離家出走，從此杳無音信。當時年僅11歲的她只好獨自照顧年僅7歲的弟弟，兩人相依為命。惟翌年姐弟外出時坐錯車，輾轉來到陌生的湖北京山。混亂之中，弟弟被一名陌生大媽以麵包誘騙拐走，從此失去聯絡。此事成為李林一輩子的痛與遺憾，多年來僅憑一張舊照四處尋親，她指自己在浙江結婚生子後，內心仍一直充滿愧疚，認為是自己沒照顧好弟弟才致悲劇發生。

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李林多年來僅憑一張舊照四處尋親，她指自己在浙江結婚生子後，內心仍一直充滿愧疚，認為是自己沒有照顧好弟弟，才導致悲劇發生。(網上圖片) 江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片) 江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片) 江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁。(網上圖片) 江西南昌鐵路公安局南昌公安處上演一場跨越33年的重逢，來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫相擁，隨後兩人坐在一起互餵麵包。(網上圖片) 江西南昌鐵路公安局憑藉人臉識別技術結合DNA比對，令來自湖北仙桃的44歲女子李林與失散33年、比她小4歲的弟弟李鑫團圓。(網上圖片)

公安局藉人臉識別技術 結合DNA尋人

33年的尋親路近日終於迎來轉機，江西南昌鐵路公安局本月憑藉人臉識別技術結合DNA比對，成功在廣東省尋獲弟弟李鑫。

3月23日早上，李林在江西南昌鐵路公安局南昌公安處，終於見到尋覓多年的弟弟。她特意為弟弟準備了麵包與大紅花，見面當下忍不住相擁淚流滿面，訴說著多年來的思念，李林不斷道歉：「姊姊絕對不是故意把你弄丟的，姊姊對不起你。」李鑫亦輕聲安撫著情緒激動的姐姐：「不是你的錯，我不怪你。」。隨後兩人坐在一起互餵麵包，場面溫馨動容，姐弟二人於3月24日返回湖北仙桃老家，擺了30桌團圓宴席，誠邀鄉親父老見證團圓時刻。

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李鑫表示，小時候並不知道姓名和家鄉，只記得有個姊姊，及與她沿街乞討的日子，「那是很深的創傷」。他被陌生大媽拐走後，曾遭遇毒打、關小黑屋，成功逃脫後在長途客車上乞討，後被車帶到廣東被養父收養，家中經濟狀況良好，有一個哥哥和兩個姐姐。目前，他已結婚生子，兒子5歲，家庭幸福，自己成年後曾嘗試尋親，唯一線索是童年抓小龍蝦的記憶，於是多次前往湖北及湖南尋找姊姊，因範圍過大未能成功。

有片

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