冰雪經濟破萬億 深圳廣東等南方城市成為第二戰場

冰雪經濟規模首度突破萬億大關 如今，中國冰雪經濟規模到底有多大呢？ 中國冰雪產業規模從2015年的2,700億元（人民幣，下同）增加到2025年的超過1萬億元，十年內實現近4倍增長。全國冰雪旅遊相關企業已超過1.4萬家，同比增速達11%。 其實，中國的「冰雪熱」早在2022年北京冬奧前後，就已被點燃。當時，國家提出了「帶動三億人參與冰雪運動」的目標，大眾參與冰雪運動的熱情被空前激發。 即使北京冬奧會結束後，冰雪經濟也在持續升溫。2025-2026年，冰雪季全國冰雪旅遊人數預計達3.6億人次。

冰雪經濟迅速發展的背後，是國家持續的政策推動。多份文件為整個冰雪經濟繪製了清晰的藍圖，例如，2024年國務院辦公廳印發《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》（以下簡稱《意見》），鞏固和擴大「三億人上冰雪」的成果。 值得留意的是，近年來，中國冰雪經濟正在突破地理限制。南方冰雪經濟如今呈爆發式增長，成為中國冰雪經濟的「第二戰場」。 室內雪場鱗次櫛比，冰雪樂園人聲鼎沸，曾經不那麼容易觸及的冰雪運動，正在走進愈來愈多南方消費者的日常，成為兼具時尚感和趣味性的休閒新選擇。多數南方室內滑雪場運營後便人氣爆棚，迅速形成穩定客流，冰雪市場潛力十分可觀。

冰雪運動為何能在南方落地？ 南方大部分地區不下雪，卻能把冰雪玩出花樣來，背後有各種原因。 雪在南方的稀缺性是最大的賣點，南方民眾對看雪、玩雪有執念，願意為這種新鮮體驗感買單。而且南方經濟發達，消費能力也高。對於消費者來說，冰雪運動屬於「幸福經濟」，提供了更高品質、更升級的產品和服務，滿足了人們對幸福生活的追求。

那麼，在沒有雪的南方，如何能「無中生有」，滿足南方人看雪玩雪的執念呢？ 首先，要解決「雪從哪來」的問題。南方室內雪場的造雪技術，已經達到以假亂真的程度，人們在室內也能滑上真正的粉雪。雪造出來之後，還要時刻維持零下低溫，意味着高昂的製冷成本。 技術創新是南方冰雪場館的「破局關鍵」。例如，深圳華發冰雪世界利用建築本身來光伏發電，能解決雪場每年20%的用電需求，既節能環保，又降低了運營成本。 其次，冰雪產業不僅有高技術壁壘，更需要高資金投入，以及相關製造業的能力，在這方面，廣東優勢突出。

廣東設30座冰雪場館 冰雪經濟這波熱度，廣東接得穩穩當當，不僅有超過30座冰雪場館迎客，還有近2.3萬家冰雪裝備相關企業趕製訂單。廣東滑雪裝備生產量約佔全國四分之一，從滑雪板、滑雪服到造雪機，「廣貨」行銷全球，充分發揮製造業優勢。 在地理位置上，「大灣區1小時冰雪經濟圈」還吸引了不少港澳民眾北上打卡。以廣州熱雪奇迹為例，2024年港澳遊客佔比已達到32%。冰雪產業的雪球在廣東愈滾愈大。

探索「冰雪+」豐富運營場景 冰雪經濟在南方掘金的優勢，是通過打造「熱帶雪國」式的四季冰雪消費場景，可以不受季節限制全年運營。將冰雪體驗轉化為穩定的持續消費，不僅能激活本地消費需求，還能為中國冰雪經濟版圖的擴張提供新的路徑。 此外，冰雪與科技、文化、旅遊、賽事的融合，還創造了新的消費場景。除了常見的滑雪、滑冰以外，「冰雪+」融合業態提供了一站式、高品質的多樣休閒體驗，例如「冰雪+VR」「冰雪+非遺」「冰雪+溫泉」等。