中國專題｜真人授權賣樣搞掂 自己不用演 內地製作公司簽「AI演員」惹議

「原生AI演員」撞臉惹侵權爭議 最先出手的是耀客傳媒。其於本月18日公布簽下兩名「AI數字藝人」秦凌岳及林汐顏，並安排主演劇集《秦嶺青銅詭事錄》，料於4月推出，同時開設社交平台帳號與網民互動。公司強調，兩名AI演員皆由演算法團隊透過大量資料生成，屬原創設計；但有網民認為AI男演員秦凌岳與真人演員翟子路高度相似，包括臉部輪廓及痣的位置；AI女演員林汐顏則被指是多位年輕女星五官的「混合體」，被戲稱為「人山人海合成體」，相關討論隨即延伸至法律層面，有律師指出，若AI形象已達到讓大眾一眼辨認出具體原型的程度，便可能涉及肖像權侵害。在輿論批評下，耀客稱將修改調整AI演員的形象，並承諾他們只會專屬劇集中出現，不會取代真人劇集中的角色或群演(即臨時演員)。

授權AI分身 仍可按合約獲得版權分成 耀客引起的爭議鬧得沸沸騰騰之際，另一間製作公司聿瀟傳媒於本月20日宣布跟6名AI演員簽約，其中以網紅韓安冉及徐志濱最受關注，二人在網上分別有1,000萬及500萬粉絲，另外亦有新晉演員。與耀客的AI生成策略不同，聿瀟行的是「真人AI分身」路線，由真人演員或網紅授權肖像、聲音及生物特徵數據，製作其「AI分身」，再用於短劇拍攝，真人毋須親身參與拍攝，仍可按合約獲得版權分成，被外界視為網紅流量變現的嶄新途徑。

「不知道是我的數字人去領獎 還是我去領獎」 聿瀟此做法沒有侵權爭議，但不少人擔憂「AI分身」會進一步縮窄真人演員、特別是中低層演員及群演的生存空間，令原本競爭激烈的就業環境更嚴峻。有網民直言，「不如給藝人做做工作，內推(在圈內推薦)一下」。韓安冉回應爭議時強調目前只授權了一部劇集，並揚言她的「數字人」(AI分身)，「演技肯定比我好，萬一數字人演成影后，都不知道是我的數字人去領獎還是我去領獎」。 網民︰乾脆連觀眾也一併交由AI取代！

據業界說法，AI短劇製作費用可降至真人作品二十分一，拍攝周期亦大幅縮短至數周，加上沒有藝人形象風險，對資本而言回報極具吸引力。早前一部AI短劇《斬仙台真人AI版》僅以約20萬元成本製作，卻創下破億播放量紀錄，成為業界廣泛討論的案例，也進一步強化資本投資於AI演員的意願。內媒指，目前內地觀眾對AI演員的接受度不高，有人批評AI演員流於僵硬、眼神空洞、情緒全靠程式模擬，哭笑都過分精準、欠缺層次，假得令人毛骨悚然。有網民直言，若螢幕充斥這類角色，乾脆連觀眾也一併交由AI取代。

耀客與聿瀟的不同嘗試，反映AI演員發展的兩種方向。原生創作若界線模糊，恐觸及侵權紅線；真人授權雖合法，卻需面對扼殺就業環境的質疑。隨著AI技術愈趨高明，好使好用的AI演員只會愈來愈普及、也愈來愈能以假亂真，有關方面或許應建立清晰的授權規範、制定AI與真人演員的明確分工，例如讓AI擔任輔助角色，把需要運用人類真實情感的核心戲份，留給真人演員，在成本效益及尊重表演藝術之間取得平衡。