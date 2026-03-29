新疆旅行｜安集海大峽谷真有寶藏？最神秘的彩色裂縫

新疆擁有廣袤的大地，同時也藏着許多不為人知的秘境，安集海大峽谷就是這樣一個地方，它就像一條巨大的彩色裂縫，神秘地躺臥在天山北麓，究竟是「誰」切割出這道壯麗的峽谷？ 安集海大峽谷谷底深處，又是否真如傳聞所說，藏着價值連城的寶藏？ 文章出處： 「當代中國」網站 安集海大峽谷 新疆天山下的彩色裂縫 安集海大峽谷位於新疆天山北麓地質斷裂帶，發源於天山山脈的安集海河，亦稱巴音溝河。 這條由冰山雪水和泉水流匯聚而成的河流，從天山深處一路奔湧而下，在古爾班通古特沙漠（中國第三大沙漠）附近衝出天山峽谷，經過千萬年的沖刷，硬生生在平緩的山前丘陵地帶切出了這道深達400米、寬約千米的懸崖絕谷。

柔軟的水流反覆沖刷，日復一日、年復一年地侵蝕著堅硬的大地，最終塑造出這道壯闊的地質奇觀。 地質奇觀五光十色 安集海大峽谷峽谷最引人注目的是其豐富的色彩。由於兩岸山體礦物質成分各異，崖壁呈現出紅、黃、藍、綠、褐、紫等多種色調，層層堆疊，在天山北麓鋪展成一幅巨型的抽象畫作。 東側山壁在陽光照射下尤其鮮明，赭紅與青灰交錯，色彩濃烈。谷底有辮狀水系蜿蜒流淌，河道曲折交錯，像大地的紋理向遠方延伸。 從崖頂俯瞰，谷底行駛的車輛渺小如微縮玩具，近400米的落差帶來強烈的視覺衝擊。這道壯麗而神祕的裂痕，也因此被形容為「從現代派抽象畫裏流淌出來的河流與峽谷」。

美玉與古驛站？安集海大峽谷的傳說之謎 安集海大峽谷不僅以風景震撼人心，也流傳着不少故事與傳說。 根據資料顯示，安集海大峽谷一帶藴藏着石油、煤炭、石灰石、砂金、芒硝、玉石等40多種礦產資源，如此豐富的礦物資源，或許解釋了谷底石頭色澤多變的現象。 當地更流傳着瑪河碧玉產自安集海的说法，至於是否真能遇見，恐怕得憑幾分運氣。 除了美玉的傳說，安集海大峽谷其實曾是古絲綢之路上的重要一站。歷史上，安集海是絲綢之路碎葉道的咽喉所在，也是沙灣縣最古老的驛站之一。