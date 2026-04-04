珍珠出產｜浙江山下湖鎮 串出500億璀璨王國

山下湖鎮是名副其實的「珍珠之鄉」、「中國珍珠之都」，2025年交易額超過500億元，其中跨境交易額達到40億元，真正撬動了國際大市場。 在全球珍珠產業版圖裏，山下湖鎮無疑是最璀璨的「明珠」之一。全國80%、全世界73%的淡水珍珠都來自這裏。 山下湖鎮還擁有全球最大的珍珠交易市場——華東國際珠寶城，令此地成為全球最大的淡水珍珠集散地和交易中心。2020年，世界珍珠大會永久會址落戶於此地，這意味着山下湖在全球珍珠產業中已經佔據了舉足輕重的位置。

500元到500億：山下湖珍珠半世紀巨變 20世紀六七十年代，江蘇商人來諸暨尋找可以產出珍珠的河蚌，當時為其指路的兩位山下湖村民，意外從中看到了機會，便自己試着養起了珍珠，成為山下湖鎮第一批珍珠養殖戶。 後來，他們養殖的第一批珍珠以497元高價售出，在當時相當於10頭豬的價格，憑藉這一桶金，他們也成了遠近聞名的第一代「珠王」。 隨後，山下湖的村民開始學習養蚌育珠，漸成規模。育成後，他們背着一包一包的珍珠，到廣州、汕頭等地找市場，並順勢對接起香港這個國際大都市，打開了銷售市場。

近年來，山下湖組織珍珠企業參加香港珠寶展，積極開拓國際市場。不講不知道，原來香港九成的淡水珍珠都是來自於諸暨！ 從497元到500億元的跨越，經歷了劃時代的巨變。如今，山下湖擁有淡水珍珠蚌養殖面積近10萬畝，珍珠年產量高達20噸以上。

為何是山下湖？小小珍珠如何串出珍珠王國？ 山下湖珍珠產業的成功，離不開地理優勢、商品質量、政策支持以及多樣化的消費場景等因素。 地理優勢方面，山下湖鎮湖塘水域密集，獨特的地理環境奠定了發展珍珠養殖業的基礎。

商品質量方面，山下湖珍珠不僅原珠質量好，首飾珠寶設計也很新穎，很受市場歡迎。另外，山下湖鎮建立了網售商品信息追溯機制，由第三方機構檢驗後再發貨，有力保證了商品質量。 政策方面，諸暨市曾設立專項資金，連續兩年撥款1,000萬元，為山下湖珍珠產業轉型升級提供了堅實的保障。對於升級規模和創新發展的企業，也有現金獎勵。 在消費場景方面，如今的山下湖鎮除了珍珠養殖基地和加工廠之外，還建立了許多研學基地、電商培訓中心、展銷中心等。

珍珠產業鏈也從單一養殖銷售轉向與文旅融合，創新文旅消費場景，例如「開蚌一條街」和「開蚌節」，構建出跨產業聯動的消費新生態，帶動了更多文旅消費，促進產業鏈升級。

山下湖珍珠如何「智」取未來？ 山下湖珍珠產業鏈從養殖、研發、加工、交易等環節都在進行探索和變革。既保住了珠光寶氣，又留得住碧水清波。 以前，珠農多採用粗放型養殖方式，容易造成水域過於營養化，而且影響珍珠品質。通過給珠蚌「吊針」精準餵養，從根源上解決了水域污染，還提升了養殖區域的水質。

從粗放養殖向自動化、智能化環保養殖的轉型，使珍珠原珠產量提升了6倍以上，而且珍珠整體在直徑、體色、光潔度等指標上均有提升。 創新和品牌是驅動傳統產業煥發生機的關鍵，未來珍珠產業將繼續深化技術創新，向附加值更高的品牌與設計環節進發，積極探索跨界多元化發展的新思路。例如，一知名珍珠品牌與日本酵素品牌合作，通過引進人才和技術，研發新產品——珍珠酵素美白丸，同時拓展珍珠彩妝系列產品，把珍珠粉應用到粉底、粉餅等彩妝中，成品已在電商平台銷售。