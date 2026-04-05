石油｜中國打造三大跨國油管道 還有第4條

馬上進入正題。雖然俄羅斯與中國國土相鄰，又連續多年是中國最大原油來源國，但中國第一條跨國原油管道並非很多人想像的連接俄羅斯，而是連接中亞國家哈薩克、被譽為「絲綢之路第一管道」的中哈原油管道。

該管道西起哈薩克裏海城市阿特勞，連接中國新疆距中哈邊界2.2公里的阿拉山口-獨山子輸油管道首站，再與中國國內的管道連接。它全長約2,800公里，年輸油能力2,000萬噸，於2006年5月全線通油。 哈薩克的原油資源集中在西部和裏海沿岸，產量能排在全球前十幾位，但因為歷史等原因，該國較多向歐洲供應，向中國輸油量暫時有限。資料顯示，在2025年，哈薩克向中國輸出原油不足400萬噸，遠未及中哈原油管道的設計上限。 不過，它輸油量遠未及上限，正意味中哈石油貿易有擴大的潛力。

中俄原油管道——直通「油城」大慶 中國第二條跨國原油管道，是連接俄羅斯的中俄原油管道了。俄羅斯的西伯利亞地區有非常豐富石油資源，該管道的起點，正是俄羅斯東西伯利亞-太平洋石油管道關鍵節點的斯科沃羅季諾分輸站。 管道此後在黑龍江省漠河入境中國，稍稍經過內蒙古後再回到黑龍江，止於「油城」大慶，全長近1,000公里，設計最大年輸油量3,000萬噸。 大慶有中國最大油田，產油又衍生了中國最大的煉油和石化工業基地。經過數十年開發，大慶的石油資源逐漸減少，從中俄管道運來的原油，正好確保當地煉油和石化工業有足夠原料，避免產能的浪費。

資料顯示，中俄石油管道經過長達15年談判後才簽署，並迅速在2011年11月投入營運。根據中俄當時的協議，經此管道輸送到中國的原油每年1,500萬噸，持續20年。在管道鋪設之前，中國從俄羅斯進口石油主要靠鐵路，運輸成本要高得多。

中緬原油管道——中東原油取道過境 第三條是2017年啟用的中緬原油管道，它起於緬甸西岸皎漂附近的馬德島港，北上經雲南瑞麗入境中國，終點是石化工業實力雄厚的直轄市重慶，全長約2,400公里，最大年輸油量2,200萬噸。 地處東南亞的緬甸雖然有一些石油資源，卻受制於資金、技術、基礎設施等因素，產量一直處於很低水平。所以中緬原油管道着眼於轉運、過境。

從中東、非洲，甚至歐洲經海路東來的原油，可以在馬德島港上岸，再經原油管道輸往中國。翻開地圖可以看到，該路線正好避開了「馬六甲之困」。當然，原油管道也不會像海運那樣受天氣影響，可以全天候運作，供應更穩定。 3條跨國原油管道是足夠？即使能夠滿負荷運作，它們的輸油量合共亦只有7,000多萬噸，中國2025年進原油卻已超過5億噸。所以，籌劃更多跨國輸油管，定有利於加強能源供應穩定。

翻越帕米爾 中巴原油管道會建嗎？ 哪些管道路線較有機會實現？很多媒體提到處於初期探討階段的中巴原油管道，它連接巴基斯坦和中國新疆。再看看地圖，從中東方經海上運來的原油，經巴基斯坦瓜達爾港改走管道到中國，既避開了「馬六甲之困」，又節省了8,000公里海運里程。

中巴原油管道和天然氣管道的構思，早已出現在「一帶一路」重點項目——中巴經濟走廊的概念之中。可是，構思中的管道須翻越帕米爾高原，工程浩大，又要路經巴國境內一些動蕩地區，這是必須考慮的因素。 另外，有媒體提到中緬原油管道西延的可能性，即從緬甸沿陸路或經海底通道，一路延伸至中東產油大國伊朗，全程3,500至4,000公里。但以目前情況來看，西延線沿途一些地區，乃至終點的伊朗，都存在地緣政治風險，或許它在可見末來成事的可能性甚微。

說完跨國原油管道，再說一個與之有部份重疊的概念——中國油氣進口四大通道。油是原油，氣是天然氣，兩者皆為中國依賴進口的能源。

除了原油管道 另有跨國天然氣管道 中國油氣進口的第一大通道是西北通道，主要包括剛才提到的中哈原油管道，以及A至D共4線的中亞天然氣管道，後者西起土庫曼和烏茲別克兩國邊境，穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部，經新疆霍爾果斯口岸入境中國，再與國內的西氣東輸管道相連。 第二大是東北通道，主要是中俄原油管道，加上中俄東線天然氣管道、中俄遠東天然氣管道，未來尚有「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目。第三大是西南通道，便是中緬原油管道和同步修建的天然氣管道。該天然氣管道與原油管道在貴州分途，終點在廣西。