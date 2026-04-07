深圳南山成中國首個萬億地市轄區 開創先河

深圳南山區2025年GDP突破1萬億元，成為中國首個萬億級地市轄區。達到這一量級的，目前只有上海浦東和北京海淀區兩個直轄市區，而南山作為地市轄區達到這一水平，開創了全國先河。
從1979年蛇口荒灘到2025年萬億城區，南山區的傳奇是如何成就的？
文章出處：「當代中國」網站
南山｜「蛇口模式」注入創新精神
1979年，前海灣「蛇口工業區」動工，在用人制度、薪酬分配、住房改革等方面大膽創新。「時間就是金錢，效率就是生命」的口號在這裏誕生。招商銀行、平安保險等股份制金融機構在此誕生，為此處注入敢闖敢試的精神。
1990年1月，南頭區與蛇口區合併，「南山區」正式成立。建區之初，南山區GDP僅78億元，定位亦只是深圳的產業配套區，並不處於城市發展的中心位置。
南山｜中興DJI騰訊扎根
1996年，深圳建設國家級高新技術產業園，南山是核心區之一，這片土地開始從傳統工業區走向高新技術核心區。
這一時期，區內集聚科技園區、創業孵化空間與研發機構，一批批科研人員與創業青年在此扎根。其中，緊鄰深圳灣的粵海街道，滙聚了騰訊、中興、邁瑞、康佳等大批龍頭企業總部。DJI大疆、康佳等一批科技巨擘也在留仙大道不斷壯大成長。
2005年，南山區GDP首破千億元，雖然這時期仍然由第二產業帶動，但高新技術產品產值佔工業總產值近六成，高科技產業帶動了第一次躍升。此後十餘年間，南山經濟總量穩步攀升，從千億邁向數千億台階，創新動能持續積累。
南山｜機械人谷崛起 「上午設計下午拿樣品」
進入「十四五」時期（2021-2025年），在粵港澳大灣區建設、深圳先行示範區建設「雙區驅動」下，南山區被賦予「世界級創新型濱海中心城區」、「中國硅谷」核心區，定位不斷攀升。
人工智能、集成電路、海洋工程、生命健康等戰略性新興產業和未來產業在南山加速布局，一批重大科技基礎設施、重點實驗室和創新平台相繼落地。最引人注目的，是沿着留仙大道崛起的「機械人谷」。
這條全長不過十公里的谷地，一側是深圳大學城、西麗湖國際科教城，匯聚了南方科技大學、清華大學深圳國際研究生院等7所高校和9家諾獎實驗，另一側則密布智谷產業園、雲谷產業園、智園崇文園區等高密度產業區域，而科創企業就沿着兩者集聚起來，形成「產學研」一體的高科技產業園區。
這種空間布局，創造了令業界驚嘆的「南山速度」：「上午設計圖紙，中午樓下加工，下午拿到樣品」的協同效率。這裏集聚了200多家相關企業，形成涵蓋AI大模型、運動控制、傳感器、靈巧手，乃至整機研發生產的全產業鏈條。
2025年，南山區機械人產業總產值突破1,000億元，佔深圳總量超過6成。
南山｜優化營商環境 積極吸人才
與此同時，南山持續優化營商環境，吸引年青創業家。
例如研發激光雷達的速騰聚創創始人邱純鑫，創業初期遇到場地困難，向政府求助後，多個部門迅速回應，協調專門規劃停車位、測試路線等，3個月內解決問題。如今，這間公司已發展成為上市公司。這種服務意識，讓企業大膽創新。這樣的故事在南山不是個例。
五年間，南山經濟體量連跨四個千億級台階，從2020年約6,500億元增至2025年的10,102.38億元，年均增長率達5.8%以上。這片僅佔深圳1/10面積的土地，創造了全市超1/4的經濟產出，地均GDP達54億元/平方公里。
南山｜未來錨定：從萬億邁向世界級
未來，南山又如何發展？
2026年「十五五」開局，南山錨定「全球一流現代化創新城區」目標。一方面，培育「大企業頂天立地、中小企業鋪天蓋地、創新企業開天闢地」全面的營商環璄， 另一方面，啟動「全球服務中心」，為企業出海提供精準服務。
從蛇口模式到萬億城區，南山正向「世界級創新型濱海中心城區」邁進，續寫下一個萬億傳奇。
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