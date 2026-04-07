深圳南山成中國首個萬億地市轄區 開創先河

深圳南山區2025年GDP突破1萬億元，成為中國首個萬億級地市轄區。達到這一量級的，目前只有上海浦東和北京海淀區兩個直轄市區，而南山作為地市轄區達到這一水平，開創了全國先河。

從1979年蛇口荒灘到2025年萬億城區，南山區的傳奇是如何成就的？

文章出處： 「當代中國」網站

南山｜「蛇口模式」注入創新精神

1979年，前海灣「蛇口工業區」動工，在用人制度、薪酬分配、住房改革等方面大膽創新。「時間就是金錢，效率就是生命」的口號在這裏誕生。招商銀行、平安保險等股份制金融機構在此誕生，為此處注入敢闖敢試的精神。