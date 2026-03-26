央視介紹國產「阿特拉斯」無人機蜂群　可一人控96架作戰

美伊戰爭中伊朗以無人機作戰突圍引發國際關注，官方《央視》國防軍事頻道昨首次曝光國產「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統全流程，近百架無人機在算法指揮下，僅需一人操作，且「三秒一發」有效避免無人機間互撞。 《央視》國防軍事頻道25日晚播出《無人之競》專題片首集「蜂群突擊」，畫面顯示「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統由蜂群2號陸戰車指控車、保障車共同構成。在訓練場打擊區分別設置有3個外形相似的靶標，「阿特拉斯」無人機蜂群作戰系統迅速完成協同偵察，自主識別其中的指控車目標，打開頂部發射蓋發射無人機，無人機在空中迅速鎖定目標，一擊命中。

採用三秒一發間隔機制 據介紹，蜂群2號陸戰車採用三秒一發的間隔機制，利用時間差確保每架無人機擁有安全的飛行空間。此外，蜂群無人機的發射種類和順序可根據作戰需求靈活配置：要先探敵情，就先射偵察無人機；要先壓制敵人，就先射干擾無人機，再射攻擊無人機；精準適配多種作戰場景。 在任務執行過程中，近百架高速飛行的無人機不僅可在短時間內形成精準密集編隊，還要自主規避氣流干擾等因素，避免無人機之間出現碰撞，而「阿特拉斯」作戰系統應用的集群控制算法，賦予了每架無人機一個「智慧大腦」，讓它們可以互相交流、共享訊息，實時調整相對位置，實現整齊劃一的編隊效果。

取名借用希臘擎天巨神意象 值得一提的是，如此龐大的空中作戰僅需一名技術人員，即可輕鬆操控96架無人機。這套系統還擁有大小不一的多種型號無人機，可以形成高低搭配、功能互補的集群戰力。 據悉，取名「阿特拉斯」是借用希臘神話中擎天巨神Atlas的意象。因反抗宙斯失敗，阿特拉斯被罰用雙肩永遠支撐天空，象徵該系統具備強大的載荷與支撐能力。英文Atlas也指地圖集，契合該系統通過蜂群偵察，繪製戰場實時三維態勢圖，為指揮員提供「上帝視角」掌控全域。