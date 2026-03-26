周杰倫新專輯掀網上熱潮　內地文旅局爭住用嚟做配樂

華語樂壇天王周杰倫3月25日零時推出第16張個人專輯《太陽之子》，正式在全球數位平台上架，迅速掀起網上熱潮，並在短時間內登上內地多個音樂平台的即時榜單冠軍。然而，出乎意料的是，這次最先「跟風」的，竟然是內地多地的文旅官方帳號。
「跟着周董的音樂去旅行」
據《中華網》報道，專輯上線不到一小時，來自內地各地的文旅單位便紛紛行動，將專輯中的新歌作為背景音樂，結合地方特色素材剪輯出宣傳影片。從江南水鄉的古典小鎮，到川渝山城的霓虹夜景，再到西北大漠的壯麗風光，各地文旅部門紛紛利用新歌的旋律，搭配春日花海、非遺民俗以及地方美食，創意推廣家鄉的迷人魅力。
這些宣傳影片一經發布，立刻引發熱烈反響。部分影片上線不到30分鐘，便吸引了數十萬次點讚與分享，評論區內網友紛紛留言：「文旅局太會蹭熱點了」、「跟着周董的音樂去旅行」。更有許多地方文旅官方帳號在評論區互相「搶客」，熱情邀請網友到當地旅遊，形成了一場別開生面的線上互動。
擴大新專輯的影響力
據悉，至少有15個省市的文旅官方帳號參與了這場「打歌」熱潮，各地選取了專輯中與自身特色契合的曲目製作影片。例如，黑龍江文旅以歌曲〈車票還在〉宣傳當地的鐵路旅行，貴陽文旅則用〈鄉間的路》展現田園風光，安徽歙縣文旅搭配〈那天下雨了〉打造徽州煙雨意境。三亞文旅更是將專輯中12首歌曲全部用於景點宣傳，吸引遊客前來感受濃厚的熱帶風情。
這場由周杰倫新專輯引發的文旅現象，迅速成為社交媒體上的熱門話題，相關標籤多次登上熱搜榜單，進一步擴大了新專輯的影響力，也為各地文旅宣傳帶來了意想不到的曝光度。
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