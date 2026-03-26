周杰倫新專輯掀網上熱潮　內地文旅局爭住用嚟做配樂

華語樂壇天王周杰倫3月25日零時推出第16張個人專輯《太陽之子》，正式在全球數位平台上架，迅速掀起網上熱潮，並在短時間內登上內地多個音樂平台的即時榜單冠軍。然而，出乎意料的是，這次最先「跟風」的，竟然是內地多地的文旅官方帳號。

「跟着周董的音樂去旅行」

據《中華網》報道，專輯上線不到一小時，來自內地各地的文旅單位便紛紛行動，將專輯中的新歌作為背景音樂，結合地方特色素材剪輯出宣傳影片。從江南水鄉的古典小鎮，到川渝山城的霓虹夜景，再到西北大漠的壯麗風光，各地文旅部門紛紛利用新歌的旋律，搭配春日花海、非遺民俗以及地方美食，創意推廣家鄉的迷人魅力。