AI成裁員「擋箭牌」？ 官媒：企業享受紅利時也要履行責任

近年經濟市道不景，加上AI人工智能浪潮應用到企業的日常工作，愈來愈多工種出現裁員潮，不少打工仔人心惶惶。官媒《新華每日電訊》周四（26日）評論指，一些企業將AI當作裁員的「擋箭牌」，以職位被替代為由隨意對員工解約，這種行為不僅可能觸碰法律紅線，更是對技術價值的誤讀。

評論指近期一些地方發布的勞動人事爭議仲裁典型案例顯示，有的用人單位因引入AI技術而撤銷崗位，以「勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化」為由，解除與勞動者的勞動合同。然而法律規定所謂「客觀情況」必須具備不可抗性與不可預知性。企業主動引入AI是基於商業判斷的自主經營決策，風險完全在其控制範圍之內。用人單位以「崗位被AI替代」為由解除勞動合同，實質是將正常的技術叠代風險轉嫁給勞動者。勞動仲裁部門認定用人單位構成違法解除勞動合同，敲響警鐘：企業在享受AI技術紅利時，也要履行勞動者就業保護責任。協商變更合同、開展技能培訓、進行內部調整，才是面對變化的正確方式。直接解雇員工既不合規，也有失企業的社會責任。