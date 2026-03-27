京華城受賄侵佔政治獻金罪成 柯文哲判囚17年 矢言不屈服

台北地方法院審理涉京華城改建的容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4宗案件歷時逾1年，周四一審宣判。前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲被判刑17年，褫奪公民權利6年，可上訴。柯文哲聞判後重申沒有貪污，批評司法變成政治工具，是政治清算，揚言「這場審判還不是結束，賴清德，我絕對不會投降，賴清德，我不會屈服」。根據台灣法律，柯文哲涉貪被判刑10年以上，將喪失參選總統資格。

柯文哲在庭上向法官表示自己不會逃亡，請求解除電子腳鐐及降低7,000萬元(新台幣，下同)的保釋金額，但法官裁定維持柯文哲現有保釋條件。柯文哲傍晚召開記者會，重申自己沒有貪污，批評司法變成政治工具，審判是「有罪推定」。

台北地檢署於2024年12月依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵佔與背信等罪嫌起訴柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗等11人。起訴書指出，全案分為四部分：「京華城土地違法容積獎勵案」、「政治獻金公益侵佔案」、「挪用眾望基金會款項支付競選辦員工薪金背信案」及「柯文哲政治獻金專戶申報不實案」。柯文哲涉及前三案。

柯文哲另侵佔民眾黨政治獻金600萬元，以及與李文宗、前木可公關公司董事長李文娟共同以木可公司名義侵佔「柯文哲、吳欣盈總統副總統政治獻金專戶」款項共計6,134萬6,790元，又與李文宗共同挪用眾望基金會公款共計827萬1,095元，支付柯文哲競選總部員工薪資。但法院認為，柯文哲被控收賄1,500萬元，因此部分除柯文哲於excel檔案自承的「審判外不利於己之書面陳述」外，並無其他「補強證據」佐證，不能認定此部分犯罪事實。

法院宣判後發布新聞稿說明，柯文哲於2020年3月24日至26日，收受沈慶京等7人，用捐贈政治獻金名義交付的賄賂210萬元，犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，判刑13年。

法院指出，柯文哲於2014年12月25日至2022年12月24日擔任台北市第6屆、第7屆市長，為求獲得財團雄厚實力的支持，收受210萬元賄賂，並違背法令使京華城公司於未有法令依據下取得20%容積獎勵，不法利益逾百億元。資料顯示，容積獎勵是指政府為鼓勵民間進行市區重建或設置如環保建築、開放空間等公益設施，在基準容積外，額外增加的可建築樓地板面積，讓建築商在相同土地上可建更多樓房。

法院批柯文哲全沒正視己身錯誤

此外，法院認為，柯文哲身為民眾黨前黨主席，明知政治獻金的本旨及公益性，仍擅自將他人與民眾黨的捐款600萬元挪用於己，或以商業交易行為作掩飾掏空柯文哲政治獻金與民眾黨政治獻金共6000餘萬元，另挪用眾望基金會的公款827萬餘元，所為甚有不當。法院指出，柯文哲自始至終均否認全部犯行，足見全沒正視己身錯誤的態度。此外，同案其他主要被告，國民黨的台北市議員應曉薇被判刑15年6個月，威京集團主席沈慶京判刑10年。