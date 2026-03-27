網紅晚安小雞柬埔寨獲釋後離婚 前妻為避開狗仔隊2年搬3次

前妻被網絡欺凌及起底 身心受創 談及婚變原因，晚安小雞坦承問題出在自己身上。他表示網紅身分帶來的關注度，讓另一半承受難以想像的壓力。「跟我在一起壓力太大了，當晚安小雞的老婆是很累的。」他說，前妻長期遭受網路欺凌與起底，加上記者頻繁騷擾，身心狀況惡化到需要求醫治療。

晚安小雞的前妻在他入獄期間飽受煎熬，住所外經常有記者守候，迫使她在兩年內搬屋3次，生活無法安寧。晚安小雞透露，妻子早在他服刑時就提出離婚要求，認為唯有結束這段關係才能重獲平靜。他理解對方的決定，也尊重這個選擇。