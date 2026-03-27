網紅晚安小雞柬埔寨獲釋後離婚 前妻為避開狗仔隊2年搬3次

台灣網紅晚安小雞昨日（3月26日）在直播中宣布與妻子離婚，並展示身份證配偶欄已經空白，證明二人婚姻關係在柬埔寨服役時已結束，現正式畫下句點。他透露目前是單親父親，並在鏡頭前多次哽咽落淚。
因自導自演綁架案而在柬埔寨服刑的晚安小雞，與友人阿鬧於2024年2月在當地犯案，被判處2年有期徒刑。出獄後曾滯留移民機關超過1個月，經親友向外交部請求協助，才於今年2月19日回到台灣。他及後處理地檢署程序，隨後便與妻子到戶政事務所辦妥離婚登記。
前妻被網絡欺凌及起底 身心受創
談及婚變原因，晚安小雞坦承問題出在自己身上。他表示網紅身分帶來的關注度，讓另一半承受難以想像的壓力。「跟我在一起壓力太大了，當晚安小雞的老婆是很累的。」他說，前妻長期遭受網路欺凌與起底，加上記者頻繁騷擾，身心狀況惡化到需要求醫治療。
晚安小雞的前妻在他入獄期間飽受煎熬，住所外經常有記者守候，迫使她在兩年內搬屋3次，生活無法安寧。晚安小雞透露，妻子早在他服刑時就提出離婚要求，認為唯有結束這段關係才能重獲平靜。他理解對方的決定，也尊重這個選擇。
除了婚姻觸礁，晚安小雞也面臨經濟困境。他在直播中情緒崩潰，哭訴自己剛出獄就被詐騙，積蓄幾乎歸零，正經歷人生最黑暗的時刻。他提到自己拍攝探險內容時常引發爭議，被質疑行為不當，這些負面評價也連帶影響家庭。
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