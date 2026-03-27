Logitech廣告侮辱消費者做狗 羅技中國致歉稱員工擅發布(有片)

著名電腦周邊設備品牌羅技（Logitech）在中國的官方網店，發布一則涉貶低消費者的廣告內容，引發內地網民強烈不滿。羅技中國於周三（26日）晚間發表聲明，就事件鄭重致歉，並指事件是一名合作公司員工繞過審核流程後擅自發布。
本月26日，羅技官方旗艦店的抖音平台帳號發布一條產品推廣影片，旁白稱「當你說我不會再花一分錢時，我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，內容被指嚴重侮辱及冒犯消費者。該影片及言論隨即在網上廣傳，激起大量網民憤怒，批評品牌「毫無底線」、「不尊重用戶」，更有人發起抵制產品的行動，及後影片已被下架。
至晚上，羅技中國發出正式致歉聲明，表示對於抖音平台「羅技G官方旗艦店」發布的極其不當內容，羅技中國感到由衷的震驚與痛心，完全理解並感同身受每一位玩家的失望與憤怒，對此向用戶致以最誠摯道歉。
稱授權合作公司運營抖音賬號
聲明稱，「羅技G官方旗艦店」賬號是由羅技中國授權上海百事得電子有限公司運營，負責羅技產品在抖音渠道的銷售。此次違規內容是上海百事得電子有限公司員工個人跳過羅技中國的營銷材料審核流程擅自發布，嚴重違反了羅技中國的品牌溪則。羅技中國表示，將深刻檢討對授權店鋪營銷行為的管理力度，堅決杜絕此類事件再次發生。