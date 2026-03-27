Logitech廣告侮辱消費者做狗 羅技中國致歉稱員工擅發布(有片)

著名電腦周邊設備品牌羅技（Logitech）在中國的官方網店，早前發布一則涉貶低消費者的廣告內容，引發內地網民強烈不滿。羅技中國於周三（26日）晚間發表聲明，就事件鄭重致歉，並指事件是一名合作公司員工繞過審核流程後擅自發布。

著名電腦周邊設備品牌羅技（Logitech）在中國的官方網店，發布一則涉貶低消費者的廣告內容，引發內地網民強烈不滿。羅技中國於周三（26日）晚間發表聲明，就事件鄭重致歉，並指事件是一名合作公司員工繞過審核流程後擅自發布。

本月26日，羅技官方旗艦店的抖音平台帳號發布一條產品推廣影片，旁白稱「當你說我不會再花一分錢時，我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，內容被指嚴重侮辱及冒犯消費者。該影片及言論隨即在網上廣傳，激起大量網民憤怒，批評品牌「毫無底線」、「不尊重用戶」，更有人發起抵制產品的行動，及後影片已被下架。

至晚上，羅技中國發出正式致歉聲明，表示對於抖音平台「羅技G官方旗艦店」發布的極其不當內容，羅技中國感到由衷的震驚與痛心，完全理解並感同身受每一位玩家的失望與憤怒，對此向用戶致以最誠摯道歉。