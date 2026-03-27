遼寧最記仇狗狗捱過一針　8年堅持早午晚到醫院外大罵(有片)

遼寧遼陽有隻狗狗，因為多年前在一間寵物醫院打過針，從此每次路經該醫院時，都會在門口吠叫，竟然因為「記仇記了整整8年！」而爆紅。不少網民笑翻，甚至被網民戲稱「全網最記仇小狗」。

綜合《大象新聞》、《新京報》於25日報道，遼寧遼陽一隻叫「板凳」的狗狗爆紅。牠每天必定跑到同一間寵物醫院門外「打卡」，不是賣萌，而是「罵街」。據主人介紹，板凳8年前在那間寵物醫院打過針，自此每次路過這醫院，都會在門吠叫。主人認為，板凳大概是記仇，罵街時間全憑心情，大慨30秒至1分鐘，吃飽就多罵，空腹時匆匆叫幾聲便離開，途中如廁也不忘「打卡」。板凳目標亦很清晰，只針對當年幫牠打針的獸醫，即使對方不穿醫生白袍亦能認出，對其他獸醫或職員絕無攻擊性，路過必罵，一天三趟比上班還準時，8年間風雨無阻，足足堅持了近3,000天。