日本自衛隊員闖中國大使館　小泉進次郎表遺憾　中方：遠遠不夠

中日關係持續緊張之際，位於東京的中國駐日大使館24日遭到23歲的陸上自衛隊員村田晃大翻牆持刀闖入，揚言殺害中國外交人員。日本防衛大臣小泉進次郎表示非常遺憾。中國外交部回應表示，這「遠遠不夠」，再次敦促日方儘快徹查，並給中方一個負責任的交代。
日方表態遺憾
日本防衛大臣小泉進次郎於記者會上表示，作為實力組織的自衛隊，維持紀律極為重要。本應遵守法律與紀律的自衛官卻侵入中國大使館內，因涉嫌入侵建築物而被逮捕，對此深感遺憾。同時有日本媒體報道稱，該人員沒有傷人意圖。
對此，中國外交部發言人林劍於例行記者會上表示，該不法分子為自衛隊的少尉官員，選擇使館通勤時間攜帶長達31公分的鋒利刀具非法翻牆闖入中國大使館，並長時間潛伏在樹叢中。「我們不禁要問：他長時間潛伏是在等什麼人？打算做甚麼？日方迄今對此完全沒有說明」。
林劍表示，日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該名不法之徒洗白身分，認為不可能是自衛隊官員，而事實狠狠地打了他們的臉。日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這「遠遠不夠」。中方再次敦促日方儘快徹查，並給中方一個負責任的交代。
據共同社報導，有關日本陸上自衛隊三等陸尉（陸軍少尉）村田晃大（23歲）涉嫌闖入中國駐日本大使館院內、被東京警方以闖入建築物的嫌疑逮捕一事，小泉進次郎27日在內閣會議後的記者會上表示，「應當遵紀守法的自衛官被逮捕令人非常遺憾，正全面協助調查，一旦查明事實關係將嚴正處理」。
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