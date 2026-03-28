日本自衛隊員闖中國大使館　小泉進次郎表遺憾　中方：遠遠不夠

中日關係持續緊張之際，位於東京的中國駐日大使館24日遭到23歲的陸上自衛隊員村田晃大翻牆持刀闖入，揚言殺害中國外交人員。日本防衛大臣小泉進次郎表示非常遺憾。中國外交部回應表示，這「遠遠不夠」，再次敦促日方儘快徹查，並給中方一個負責任的交代。

日方表態遺憾

日本防衛大臣小泉進次郎於記者會上表示，作為實力組織的自衛隊，維持紀律極為重要。本應遵守法律與紀律的自衛官卻侵入中國大使館內，因涉嫌入侵建築物而被逮捕，對此深感遺憾。同時有日本媒體報道稱，該人員沒有傷人意圖。