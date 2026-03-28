不滿妻子由男醫生產檢　男子情緒失控撞牆怒吼：明天就離婚

吉林一名男子日前陪同懷孕的妻子至長春市婦產醫院進行產前檢查，在得知接診醫師為男性後情緒失控，不僅在醫院內大聲吵鬧，直呼「要離婚」，甚至一度激動到撞牆，引發網友熱議。

不滿男醫產檢情緒失控

網傳影片顯示，該名身穿黑色短袖衣服的男子不斷情緒激動地喊著：「讓人看了不過了，明天離婚！」旁邊一名黑衣男子試圖安撫並拉住他，但該男子仍掙脫對方的手，直接衝向醫院的問診台並用頭撞擊牆面。這一幕隨即引發網友廣泛討論。

據《澎湃新聞》報導，涉事長春市婦產醫院的工作人員於3月27日回應媒體表示，這起事件並非醫療糾紛，患者完成產檢後，院方已對孕婦進行安撫，目前患者及家屬已離開醫院。由於涉及患者隱私，院方無法透露更多個人相關資訊。