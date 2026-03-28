不滿妻子由男醫生產檢　男子情緒失控撞牆怒吼：明天就離婚

吉林一名男子日前陪同懷孕的妻子至長春市婦產醫院進行產前檢查，在得知接診醫師為男性後情緒失控，不僅在醫院內大聲吵鬧，直呼「要離婚」，甚至一度激動到撞牆，引發網友熱議。
不滿男醫產檢情緒失控
網傳影片顯示，該名身穿黑色短袖衣服的男子不斷情緒激動地喊著：「讓人看了不過了，明天離婚！」旁邊一名黑衣男子試圖安撫並拉住他，但該男子仍掙脫對方的手，直接衝向醫院的問診台並用頭撞擊牆面。這一幕隨即引發網友廣泛討論。
據《澎湃新聞》報導，涉事長春市婦產醫院的工作人員於3月27日回應媒體表示，這起事件並非醫療糾紛，患者完成產檢後，院方已對孕婦進行安撫，目前患者及家屬已離開醫院。由於涉及患者隱私，院方無法透露更多個人相關資訊。
醫院：可在掛號時選擇女醫生
隨後，有記者以患者家屬的身份聯繫該院產前診斷中心，相關工作人員表示，醫院的婦產科與產前診斷中心皆能提供產檢服務，既有男醫師，也有女醫師，且女醫師的數量較多。若孕婦或家屬對於異性醫師感到不適，可在掛號時選擇女醫師，掛號系統中能透過醫師的頭像辨別性別，或於檢查時提出需求，醫院會為患者更換女醫師。工作人員進一步表示，產檢過程中遇到男醫師是正常情況，醫師的職責是為患者提供專業醫療服務，並不分性別。
此事件在網路上引發熱烈討論，不少網友認為，醫師在診療過程中應被視為專業人士，無需區分性別，並指出孕婦在生產時也可能遇到男性麻醉醫師或主刀醫師，這是醫療過程中的常見現象。然而，也有部分網友表示，異性醫師進行產檢可能會讓人感到尷尬，建議醫院應提前告知並提供選擇權，以減少不必要的誤會和衝突。
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