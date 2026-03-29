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中國
出版：2026-Mar-29 13:45
更新：2026-Mar-29 13:45

山西太原商廈大火3死23傷　火勢由燒烤店沿外牆竄升

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太原一棟建築昨晚發生奪命大火。（圖／翻攝微博@新華社）

太原一棟建築昨晚發生奪命大火。（圖／翻攝微博@新華社）

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山西太原親賢商圈一棟高層建築昨28日晚間發生火災，造成3人死亡、23人受傷，其中9人傷勢嚴重。當地消防救援部門事發後迅速控制火勢並展開救援，火災原因正在調查中。

綜合《中新網》、《界面新聞》等內媒，起火地點位於小店區親賢北街，該建築為商業綜合體，有燒烤店、菜館、小吃店、超市、KTV、網咖等進駐。據目擊者拍攝的影片顯示，火災最初在建築底層一家燒烤店上方發生，橙黃色火焰沿著建築外牆向上迅速蔓延，伴隨大量濃煙。

「消防來得很及時」

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另有目擊者介紹，火勢蔓延極快，外牆鋁塑板等建材邊燃燒邊掉落。一名附近商家受訪時說：「不到晚上8點，我的員工透過玻璃看見對面樓外頭着火了，外立面燒得很快，但是也滅得快，消防來得很及時」。

29日凌晨1時許，起火建築物東側樓體外牆可見大面積燃燒痕跡，緊鄰通道的幾間店面受損嚴重，多輛電動自行車被燒成鐵架，滿地都是雜物。

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本月10日曾發布通告

值得注意的是，當地政府官網本月10日曾發布通告，指為進一步加強消防安全重點單位管理，有效預防和遏制火災事故發生，決定在全區範圍內開展2026年度消防安全重點單位申報備案工作，申報時限截至3月25日。

通告稱，商場（市場）、賓館（飯店）、體育場（館）、會堂、公共娛樂場所等公眾聚集場所，以及高層公共建築的辦公樓、公寓樓等是該省消防安全重點單位。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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