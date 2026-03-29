山西太原商廈大火3死23傷　火勢由燒烤店沿外牆竄升

綜合《中新網》、《界面新聞》等內媒，起火地點位於小店區親賢北街，該建築為商業綜合體，有燒烤店、菜館、小吃店、超市、KTV、網咖等進駐。據目擊者拍攝的影片顯示，火災最初在建築底層一家燒烤店上方發生，橙黃色火焰沿著建築外牆向上迅速蔓延，伴隨大量濃煙。

山西太原親賢商圈一棟高層建築昨28日晚間發生火災，造成3人死亡、23人受傷，其中9人傷勢嚴重。當地消防救援部門事發後迅速控制火勢並展開救援，火災原因正在調查中。

另有目擊者介紹，火勢蔓延極快，外牆鋁塑板等建材邊燃燒邊掉落。一名附近商家受訪時說：「不到晚上8點，我的員工透過玻璃看見對面樓外頭着火了，外立面燒得很快，但是也滅得快，消防來得很及時」。

29日凌晨1時許，起火建築物東側樓體外牆可見大面積燃燒痕跡，緊鄰通道的幾間店面受損嚴重，多輛電動自行車被燒成鐵架，滿地都是雜物。