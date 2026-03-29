甘肅男偶遇哭泣女子帶回家　墮桃色陷阱遭4刀手入室搶劫

夜間外出偶遇哭泣陌生人竟是「桃色陷阱」。甘肅省蘭州市公安局七里河分局近日偵破一宗「仙人跳」暴力搶劫案，成功打掉由7人組成的犯罪團夥，追回全部涉案財物並悉數返還受害人。 共有7人涉案 根據《法治日報》，3月11日凌晨，蘭州七里河區發生入室搶劫案。受害人在夜間外出途中，遇到一名佯裝哭泣博同情的陌生女子。受害人在對方誘導下將其帶至租住房屋後，4名陌生男子隨即持刀闖入搶走20條香煙，涉案財物價值共計4,470餘元人民幣（約5,060港元）。

案發後，七里河公安分局刑偵大隊趕赴現場處置，並進行現場勘查、走訪調查等工作。警方快速鎖定該案為有預謀、有分工的團夥作案，共有7人涉案。

抽調警力兵分兩路 警方研判核實，該團夥3名成員作案後連夜搭乘交通工具逃往甘肅酒泉市，其餘4人仍藏匿於蘭州市區。公安調整作戰部署，抽調警力兵分兩路，同步展開跨區追捕與轄區布控工作，最終先後於3月11日在蘭州、酒泉逮捕7名疑犯。 經審訊，7人均對其違法犯罪事實供認不諱。經查，該團夥成員事先明確分工，佯裝可憐，誘導受害人前往租住地，隨後入室搶劫，屬於典型的針對性侵財類犯罪。目前疑犯均已被公安依法採取刑事拘留強制措施，案件正在進一步偵辦中。