河北秦皇島出現「帶狀海市蜃樓」　罕見現象持續1小時

馬先生描述，畫面宛如由積木搭成的火車，內部像不同種類的房屋和支撐的大圓柱，前方還有大船在移動、漂浮。肉眼看過去色彩繽紛，相當壯觀。在當地生活超過30年的馬先生表示今次第一次經歷海市蜃樓，即便在電視上看過，也多為錯落有致、高低不平的建築或山體。

根據《極目新聞》，在當地經營民宿的馬先生當日下午2時20分許於海邊拍攝時，發現遠處平線附近出現模糊影像。隨後影像逐漸清晰，呈現整齊的橫條狀，從視線中地平線的左邊延伸至右邊。

河北秦皇島阿那亞黃金海岸在3月28日午後出現罕見「帶狀」海市蜃樓奇景。多位目擊者證實，此次海市蜃樓影像邊緣平整，與天空和海面有明顯的界線，屬非常罕見的自然光學現象。

在當地旅行拍片的趙先生當日下午3時40分左右得知有海市蜃樓，隨即拍攝了數段影片。他翻閱照片發現，下午2時40分許地平線已出現多個分層，推測海市蜃樓影像應在此時逐漸形成。

趙先生說，「這個影像特別遠，也特別小，跟網上其他海市蜃樓不一樣」。由於距離較遠，許多遊客未能察覺，本地人較容易發現，但因距離問題難以清晰拍攝。根據趙先生的記錄，海市蜃樓從開始形成到消失估計持續了至少1小時。

當日海邊大霧 下午放晴

馬先生推測，海市蜃樓的出現應與天氣變化有關。他提及近日海邊一直籠罩大霧，到昨日下午才放晴。根據氣象資料，秦皇島昨日的天氣為多雲轉陰，最高氣溫16℃、最低氣溫6℃、東南風2級、相對濕度37%、紫外線弱，空氣指標87。