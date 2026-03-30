河北秦皇島出現「帶狀海市蜃樓」　罕見現象持續1小時

河北秦皇島阿那亞黃金海岸在3月28日午後出現罕見「帶狀」海市蜃樓奇景。多位目擊者證實，此次海市蜃樓影像邊緣平整，與天空和海面有明顯的界線，屬非常罕見的自然光學現象。
根據《極目新聞》，在當地經營民宿的馬先生當日下午2時20分許於海邊拍攝時，發現遠處平線附近出現模糊影像。隨後影像逐漸清晰，呈現整齊的橫條狀，從視線中地平線的左邊延伸至右邊。
目擊者稱色彩繽紛
馬先生描述，畫面宛如由積木搭成的火車，內部像不同種類的房屋和支撐的大圓柱，前方還有大船在移動、漂浮。肉眼看過去色彩繽紛，相當壯觀。在當地生活超過30年的馬先生表示今次第一次經歷海市蜃樓，即便在電視上看過，也多為錯落有致、高低不平的建築或山體。
在當地旅行拍片的趙先生當日下午3時40分左右得知有海市蜃樓，隨即拍攝了數段影片。他翻閱照片發現，下午2時40分許地平線已出現多個分層，推測海市蜃樓影像應在此時逐漸形成。
趙先生說，「這個影像特別遠，也特別小，跟網上其他海市蜃樓不一樣」。由於距離較遠，許多遊客未能察覺，本地人較容易發現，但因距離問題難以清晰拍攝。根據趙先生的記錄，海市蜃樓從開始形成到消失估計持續了至少1小時。
當日海邊大霧 下午放晴
馬先生推測，海市蜃樓的出現應與天氣變化有關。他提及近日海邊一直籠罩大霧，到昨日下午才放晴。根據氣象資料，秦皇島昨日的天氣為多雲轉陰，最高氣溫16℃、最低氣溫6℃、東南風2級、相對濕度37%、紫外線弱，空氣指標87。
據悉，海市蜃樓是由光的折射和全反射引起的自然光學現象。其本質是遠處物體反射的光線在穿過垂直方向密度不同的大氣層時發生彎曲，最終在人眼中形成虛像。
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