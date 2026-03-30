清明節前內地掃蕩「人民幣版陰司紙」　江蘇印刷商違規罰款5.2萬

清明節來臨前夕，中國人民銀行、民政部、國家市場監督管理總局等部門公布非法製售「人民幣版」陰司紙（又稱冥幣、冥鈔）遭處罰的案例，提醒商家不應製作、不應售賣，廣大市民則不要購買和使用。

《新華社》報道，部分商家製作、銷售的陰司紙上，使用或仿製正在流通或已退出流通的人民幣完整圖案，或者人物頭像等人民幣正背面主景圖案。官方稱，人民幣是法定貨幣，是國家經濟主權的象徵，更是國家信用的重要體現，上述行為「嚴重損害了人民幣形象」。