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中國
出版：2026-Mar-30 11:17
更新：2026-Mar-30 11:17

清明節前內地掃蕩「人民幣版陰司紙」　江蘇印刷商違規罰款5.2萬

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被查獲的「人民幣版」冥幣。（圖／翻攝大陸市場監管總局）

被查獲的「人民幣版」冥幣。（圖／翻攝大陸市場監管總局）

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清明節來臨前夕，中國人民銀行、民政部、國家市場監督管理總局等部門公布非法製售「人民幣版」陰司紙（又稱冥幣、冥鈔）遭處罰的案例，提醒商家不應製作、不應售賣，廣大市民則不要購買和使用。

《新華社》報道，部分商家製作、銷售的陰司紙上，使用或仿製正在流通或已退出流通的人民幣完整圖案，或者人物頭像等人民幣正背面主景圖案。官方稱，人民幣是法定貨幣，是國家經濟主權的象徵，更是國家信用的重要體現，上述行為「嚴重損害了人民幣形象」。

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《中華人民共和國人民幣管理條例》《人民幣圖樣使用管理辦法》等規定，禁止製作、仿製、買賣人民幣圖樣，不得在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。

在清明節前夕被，當局打擊「人民幣版陰司紙」及處罰有關公司 江蘇淮安金湖縣某殯葬用品店銷售「人民幣版」冥幣。

官方公布的一宗案例顯示，2025年4月，江蘇淮安金湖縣某殯葬用品店銷售「人民幣版」陰司紙。陰司紙批發商王某某因此被當地相關部門處以警告、罰款4500元人民幣，並沒收全部違法所得。印刷商嚴某某被罰款5.2萬元人民幣，並沒收全部違法所得，將涉案陰司紙全部予以銷毀。

涉案陰司紙全部銷毀

上述部門提醒，公眾如發現非法製作或售賣「人民幣版」陰司紙的行為，可向當地中國人民銀行、民政部門和市場監管等部門檢舉，有關部門將依法予以查處。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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