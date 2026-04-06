深圳賞花好去處｜甘坑古鎮/筆架山體育公園等4月賞花地圖

深圳賞花好去處｜五指耙公園 月季花開詮釋春天活力 橫跨寶安與光明區的五指耙公園，每年3月至4月上旬迎來月季花盛放期。大片色彩鮮艷的月季花隨風搖曳，姿態萬千。園內有曲廊、小橋流水、魚池景觀等構築，展現出嶺南園林的特色，連片花海連綿如毯，看得人心曠神怡。 公園以開放式綠廊接入城市道路，遊客在公園周邊各處都能夠欣賞到繁花綻放，呼吸春天的空氣。

深圳賞花好去處｜筆架山體育公園 粵港澳大灣區花展登場 每年3月下旬至4月初，筆架山體育公園都會舉辦粵港澳大灣區花展。花展不僅能賞花，更是一場園藝美學盛宴——來自國內外的設計師在此打造多個主題花園，將花藝與藝術、科技、生活融合，組成一個不可多得的視覺盛宴。 花展期間，公園內還有市集、咖啡餐飲等商業活動活動，形成賞花與娛樂消費共冶一爐的都市嘉年華，將市民的賞花興致推向高峰。

深圳賞花好去處｜園博園匯芳園 中式園林賞花勝地 深圳園博園匯集中外園林精華，四月的簕杜鵑呈現絕美姿態——它們攀附在仿古亭廊上、垂落於水榭之畔，與江南園林、嶺南庭院、青瓦白牆等建築融合，充滿中式古典之美。

深圳為甚麼到處都是花？ 近年，深圳的花海愈來愈多，不但在公園、古典園林看得到，在公園外圍周邊，甚至大街、馬路兩旁也不時看到繁花綻放的浪漫盛景，為繁忙的都市帶來溫柔點綴。 深圳到處都能欣賞到亮麗的花海，是城市建設的成果。 為了加快建設全域公園城市，打造「山海連城綠美深圳」，2025年5月，《深圳經濟特區公園條例》正式施行，當中寫道：「建設山海城園有機融合、開放共享、美麗宜居的公園城市」。 條例下，公園「非特殊需要不得實行邊界圍合管理」，不設有固定的大門或圍欄，而是可以與街道、社區、商業區自然銜接的「開放空間」。沒有大門的公園，改由不同方向的綠道或小徑連接，花海得以從公園內延伸至城市街道。

粵港澳大灣區花展所在地的筆架山體育公園，便是一個沒有大門的公園。經由一座「幸福廊橋」，將筆架山體育公園與蓮花山公園連接起來，兩座公園之間的深業上城，也因為公園延伸而來的花海，變得花香滿溢，充滿大自然氣息，一直都是遊客的熱門旅遊勝地。

在馬路兩旁，大片的花海夾道盛開，花瓣飄落大道上，讓繁忙的馬路變得浪漫起來，成為城市一景。花海塑造的美麗街道，往往吸引不少人刷屏，成為社交網絡上的流量密碼。 花海帶動的不只是視覺享受，更是實實在在的消費活力。每年的粵港澳大灣區花展場內，除了賞花外，還結合咖啡、文創產品、寵物、市集等，「花樣經濟」激活文旅消費。