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中國
出版：2026-Apr-06 07:00
更新：2026-Apr-06 07:00

深圳賞花好去處｜甘坑古鎮/筆架山體育公園等4月賞花地圖

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深圳賞花好去處｜甘坑古鎮/筆架山體育公園等4月賞花地圖

深圳賞花好去處｜甘坑古鎮/筆架山體育公園等4月賞花地圖

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春天的深圳，遍地花開：簕杜鵑、馬鞭草、月季花等。從公園、景區乃至馬路大街，大片色彩鮮艷的花兒，悄然融入城市每一個角落。

近年，深圳的花海規模還愈來愈大。4月的深圳有甚麼必看花海？澎湃的規模背後有怎樣的城市治理智慧？

文章出處：「當代中國」網站

深圳賞花好去處｜甘坑古鎮 簕杜鵑古風畫卷

位於龍崗區的甘坑古鎮，是深圳為數不多的客家古村落。每年3至4月，數百株簕杜鵑沿着古建築的牆垣、屋簷、石階肆意綻放，粉色花瀑與青磚灰瓦構建出古風意境，是深圳熱門的打卡地。這裏的三角梅，不只在古鎮園圃內綻放，還廣延至巷道、小店，與古建築共生，歷史街區與自然植物彼此滲透，遊客穿行其中，彷彿走進一幅流動的圖畫。

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甘坑古鎮是深圳一個超過300年的客家古鎮，鎮內的簕杜鵑達2000多株，品種涵蓋紫花、大紅、水紅等十餘個品種，每年3至4月盛放，非常壯觀。（圖片來源：Getty) 甘坑古鎮內的簕杜鵑，攀附在客家圍屋屋頂，襯托出古風韻味。(圖片來源：Bingley旅行記@小紅書) 甘坑古鎮粉白色的簕杜鵑沿牆而生，形成如瀑布的氣勢。（圖片來源：Bingley旅行記@小紅書)

深圳賞花好去處｜五指耙公園 月季花開詮釋春天活力

橫跨寶安與光明區的五指耙公園，每年3月至4月上旬迎來月季花盛放期。大片色彩鮮艷的月季花隨風搖曳，姿態萬千。園內有曲廊、小橋流水、魚池景觀等構築，展現出嶺南園林的特色，連片花海連綿如毯，看得人心曠神怡。

公園以開放式綠廊接入城市道路，遊客在公園周邊各處都能夠欣賞到繁花綻放，呼吸春天的空氣。

深圳賞花好去處｜五指耙公園內，大片粉紅色月季花海迎風飄逸，看得人心曠神怡。（圖片來源：寶安種草君@小紅書) 深圳賞花好去處｜五指耙公園連續多年都是深圳月季花展的分會場，園外有小徑連接街上，是附近社區居民的後花園。（圖片來源：寶安種草君@小紅書) 深圳賞花好去處｜位置寶安區與光明區之間的五指耙公園，面積達3.3萬米，有超過100多種月季花，是深圳最大的月季園。（圖片來源：視覺中國)

深圳賞花好去處｜筆架山體育公園 粵港澳大灣區花展登場

每年3月下旬至4月初，筆架山體育公園都會舉辦粵港澳大灣區花展。花展不僅能賞花，更是一場園藝美學盛宴——來自國內外的設計師在此打造多個主題花園，將花藝與藝術、科技、生活融合，組成一個不可多得的視覺盛宴。

花展期間，公園內還有市集、咖啡餐飲等商業活動活動，形成賞花與娛樂消費共冶一爐的都市嘉年華，將市民的賞花興致推向高峰。

深圳賞花好去處｜筆架山體育公園，連續多年都舉辦粵港澳大灣區花展，今年在3月27至4月6日舉行，是深圳一年一度的賞花盛事。（圖片來源：紫@小紅書) 深圳賞花好去處｜粵港澳大灣區花展，集全國及海外花藝設計師作品，大型精品園藝作品與布景都令人嘆為觀止。（圖片來源：小蘭打卡日記@小紅書)

深圳賞花好去處｜園博園匯芳園 中式園林賞花勝地

深圳園博園匯集中外園林精華，四月的簕杜鵑呈現絕美姿態——它們攀附在仿古亭廊上、垂落於水榭之畔，與江南園林、嶺南庭院、青瓦白牆等建築融合，充滿中式古典之美。

深圳賞花好去處｜深圳園博園是國家重點公園，園內匯芳園的簕杜鵑是深圳最著名的簕杜鵑景觀之一，因為簕杜鵑色彩與姿態別具特，被綱友封為深圳「花妖」。（圖片來源：視覺中國) 深圳賞花好去處｜園博園的簕杜鵑,3月至4月進入盛花期，非常壯觀。（圖片來源：264259549＠小紅書)

深圳為甚麼到處都是花？　

近年，深圳的花海愈來愈多，不但在公園、古典園林看得到，在公園外圍周邊，甚至大街、馬路兩旁也不時看到繁花綻放的浪漫盛景，為繁忙的都市帶來溫柔點綴。

深圳到處都能欣賞到亮麗的花海，是城市建設的成果。

為了加快建設全域公園城市，打造「山海連城綠美深圳」，2025年5月，《深圳經濟特區公園條例》正式施行，當中寫道：「建設山海城園有機融合、開放共享、美麗宜居的公園城市」。

條例下，公園「非特殊需要不得實行邊界圍合管理」，不設有固定的大門或圍欄，而是可以與街道、社區、商業區自然銜接的「開放空間」。沒有大門的公園，改由不同方向的綠道或小徑連接，花海得以從公園內延伸至城市街道。

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粵港澳大灣區花展所在地的筆架山體育公園，便是一個沒有大門的公園。經由一座「幸福廊橋」，將筆架山體育公園與蓮花山公園連接起來，兩座公園之間的深業上城，也因為公園延伸而來的花海，變得花香滿溢，充滿大自然氣息，一直都是遊客的熱門旅遊勝地。

連接筆架山體育公園、深業上城與蓮花山公園的幸福廊橋，建有瀑布花海，將賞花空間無限延伸。（圖片來源：姜姜@小紅書）

連接筆架山體育公園、深業上城與蓮花山公園的幸福廊橋，建有瀑布花海，將賞花空間無限延伸。（圖片來源：姜姜@小紅書）

在馬路兩旁，大片的花海夾道盛開，花瓣飄落大道上，讓繁忙的馬路變得浪漫起來，成為城市一景。花海塑造的美麗街道，往往吸引不少人刷屏，成為社交網絡上的流量密碼。

花海帶動的不只是視覺享受，更是實實在在的消費活力。每年的粵港澳大灣區花展場內，除了賞花外，還結合咖啡、文創產品、寵物、市集等，「花樣經濟」激活文旅消費。

深圳近年積極在大街上種植花海，鮮艷奪目的花兒令城市更顯活力。（圖片來源：視覺中國） 深圳在街道兩旁種植不同的鮮花，春天花瓣隨風飄下，令繁忙的城市抹上一層浪漫。（圖片來源：視覺中國）

據官方數字顯示，2025年粵港澳大灣區花展10天累計吸引128.3萬人次參觀，直接消費突破2,048.6萬元，帶動周邊深業上城商圈銷售額同比增長40%。

深圳繽紛花海，既為城市添彩，也以「花樣經濟」激活文旅消費，讓這座城市更添宜居與活力。

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