全紅嬋受體重困擾 自爆巴黎奧運後一度想退役

想休息調整狀態 未定前路

全紅嬋自巴黎奧運後被指「發福」，成為熱議話題。訪問中，全紅嬋亦坦言，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，過去的2025年最困擾自己的正是體重：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」

不敢上磅害怕面對鏡頭

雖然她為了減肥每天只吃一頓，身體感到非常肚餓，即使喝水「就重了」，體重仍然「高居不下」。全紅嬋又指，外界的聲音也不曾停止，對被批評胖了特別傷心。在很長一段時間內，自己不敢穿喜歡的裙子和短褲，索性改穿長袖長褲。除了不敢上磅，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候都會對自己的身材產生抗拒和不滿，訓練時曾不害怕的動作亦出現「心理上的害怕」。對於未來的計劃，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做甚麼。」