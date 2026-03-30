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中國
出版：2026-Mar-30 15:45
更新：2026-Mar-30 15:45

全紅嬋受體重困擾 自爆巴黎奧運後一度想退役

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中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。

中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。

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中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。19歲的全紅嬋表示，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想接下來要做甚麼。

中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。 中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。 全紅嬋百褶裙穿搭出席代言活動被嘲「胖成H型」。（圖／翻攝微博） 全紅嬋自巴黎奧運後被指「發福」，成為熱議話題。 全紅嬋 大埔宏福苑五級火，奧運跳水金牌得主全紅嬋等多位知名廣東運動員向受災居民表達深切慰問(影片截圖)

全紅嬋憑「水花消失術」成為當代跳水天后，惟成名化價是惹起公眾及傳媒關注，其私人生活、家庭，甚至體重都成焦點。近日，全紅嬋接受內地雜誌《人物》專訪，講述自己所承受的壓力，不禁情緒崩潰。

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想休息調整狀態 未定前路

全紅嬋自巴黎奧運後被指「發福」，成為熱議話題。訪問中，全紅嬋亦坦言，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，過去的2025年最困擾自己的正是體重：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」

不敢上磅害怕面對鏡頭

雖然她為了減肥每天只吃一頓，身體感到非常肚餓，即使喝水「就重了」，體重仍然「高居不下」。全紅嬋又指，外界的聲音也不曾停止，對被批評胖了特別傷心。在很長一段時間內，自己不敢穿喜歡的裙子和短褲，索性改穿長袖長褲。除了不敢上磅，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候都會對自己的身材產生抗拒和不滿，訓練時曾不害怕的動作亦出現「心理上的害怕」。對於未來的計劃，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做甚麼。」

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「我希望不要再罵我了」

「人紅是非多」，全紅嬋用這句話「自嘲」自己的處境。自從在東京奧運奪得金牌後，她的生活便全方位地暴露在聚光燈之下：過年時許多陌生人會前往她的老家「打卡」、丟了玩具這種日常小事也能輕易登上熱搜。面對巨大流量沖擊，全紅嬋雖然無奈，但也表示理解。但當網絡言論波及到了自己的家人和朋友時，全紅嬋明確地說：「我希望不要再罵我了，不要罵我家里人，不要罵我朋友。」

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