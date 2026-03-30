全紅嬋受體重困擾 自爆巴黎奧運後一度想退役

中國跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋近日接受《人物》雜誌採訪，首次回應體重問題。19歲的全紅嬋表示，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，當時吃一點體重就會長，甚至想過退役，但還是堅持了下來。目前，她想休息調整狀態，再好好去想接下來要做甚麼。
全紅嬋憑「水花消失術」成為當代跳水天后，惟成名化價是惹起公眾及傳媒關注，其私人生活、家庭，甚至體重都成焦點。近日，全紅嬋接受內地雜誌《人物》專訪，講述自己所承受的壓力，不禁情緒崩潰。
想休息調整狀態 未定前路
全紅嬋自巴黎奧運後被指「發福」，成為熱議話題。訪問中，全紅嬋亦坦言，巴黎奧運會結束不久迎來第一次生理期，過去的2025年最困擾自己的正是體重：「巴黎奧運會比完，我才來的例假。那時候我發現吃一點體重就會長，吃一點就長。其實巴黎奧運後我有想過退役，很想很想，但是後面我還是想堅持去跳一跳。」
不敢上磅害怕面對鏡頭
雖然她為了減肥每天只吃一頓，身體感到非常肚餓，即使喝水「就重了」，體重仍然「高居不下」。全紅嬋又指，外界的聲音也不曾停止，對被批評胖了特別傷心。在很長一段時間內，自己不敢穿喜歡的裙子和短褲，索性改穿長袖長褲。除了不敢上磅，也害怕面對鏡頭，連照鏡子的時候都會對自己的身材產生抗拒和不滿，訓練時曾不害怕的動作亦出現「心理上的害怕」。對於未來的計劃，全紅嬋表示：「我只能說當下我是想休息的，我想好好去調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做甚麼。」
「我希望不要再罵我了」
「人紅是非多」，全紅嬋用這句話「自嘲」自己的處境。自從在東京奧運奪得金牌後，她的生活便全方位地暴露在聚光燈之下：過年時許多陌生人會前往她的老家「打卡」、丟了玩具這種日常小事也能輕易登上熱搜。面對巨大流量沖擊，全紅嬋雖然無奈，但也表示理解。但當網絡言論波及到了自己的家人和朋友時，全紅嬋明確地說：「我希望不要再罵我了，不要罵我家里人，不要罵我朋友。」