中山古鎮為中國燈飾之都 一盞燈點亮千億產業傳奇

中山古鎮燈飾業 源自香港帶回的兩盞燈？ 40多年前，中山古鎮鎮只是農業小鎮，其燈飾業起源於1982年，有古鎮村民從比鄰的香港帶回來兩盞壁燈，模仿着製作了一盞燈。這成為了古鎮做燈的開端，不同的「燈飾小作坊」陸續出現，從配件組裝、工坊加工，逐步發展成規模化的小工廠生產。 1995年，政府確定將燈飾產業作為中山古鎮的支柱產業，創辦燈飾企業的熱潮由此掀起。 而真正讓中山古鎮走向世界舞台的，是1999年舉辦的首屆中國（古鎮）國際燈飾博覽會。古鎮的燈飾，驚艷了慕名而來的28個國家和地區的商人，迅速打響了古鎮的知名度。

2002年，第二屆燈博會開幕，中山古鎮獲得「中國燈飾之都」的美譽。其後，燈博會更發展為每年春秋兩屆的大型展覽會。2025年，春秋兩季燈博會的參商展超過2,000家，入場人次超過30萬，簽約總投資額逾55億元，鞏固了古鎮作為「世界照明燈飾展貿中心」的地位。

為何是中山古鎮？一盞燈如何蛻變為燈飾王國？ 一個廣東小鎮，為何偏偏能夠突圍而出，成為燈飾之都？這跟其獨特的地理優勢相關。 中山古鎮鎮位處珠三角西部，正正在中山、佛山、江門交界，鄰近廣州、深圳及港澳，既緊貼粵港澳大灣區龐大的房地產、基建與家裝市場，又方便連接港口和機場，承接海內外訂單。

在原材料供應鏈方面，古鎮周邊聚集了金屬加工、塑料成型、玻璃製品、電器元件、包裝印刷等上游配套企業，多數原材料和零部件可在省內甚至「一小時車程」內完成採購，形成成本低、反應快的供應圈。 加上古鎮擁有華藝廣場、星光聯盟、利和燈博中心等大型燈飾專業市場，讓設計、製造、展銷、物流高度集中，採購商「到一個鎮可以看全國大部分燈飾款式」，強化了招商與集聚效應。正是這樣「優越區位＋完整供應鏈＋高密度市場」的特點，讓古鎮從「燈飾小作坊」逐步成長為面向全球的燈飾產業王國。

中山古鎮如何邁向「世界燈飾之都」？ 過去五年，中山古鎮鎮的經濟總量不斷增長，GDP（地區生產總值）從2020年的117.6億元，增至2025年的177.8億元，年均增長達到8.6%。 雖然取得佳績，但古鎮未有停走。面對全球競爭和消費升級，科技化、智能化及綠色節能都成為燈飾產業發展的新方向。

鎮推動智能化轉型，不只是燈飾升級，更是商業模式的革新。由單件燈飾提供亮光環境的一次性產品銷售，現在會結合智能、節能管理和售後維護服務，將企業從傳統的燈具製造商，躍升為「光環境服務商」，帶動產業價值鏈整體提升。

在綠色化方面，古鎮的燈飾企業早已從LED燈轉向更深度的節能環保，包括採用航空鋁材等高效率散熱材質、最佳化光學設計以提升光效等，並且選用可回收材料，減少包裝浪費，到生產流程的節能減排，綠色製造推動產業新的競爭力。 從一根電線、一個燈泡和一個燈架製成簡單燈具，到一個千億元的燈飾產業，古鎮用了40多年創造從農業蛻變成高質量發展的奇蹟，猶如國家發展的縮影。 中山古鎮正以更智能、更綠色化的姿態，迎向全球照明燈飾產業，朝着「世界照明燈飾之都」進發。