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中國
出版：2026-Apr-04 07:00
更新：2026-Apr-04 07:00

中山古鎮為中國燈飾之都 一盞燈點亮千億產業傳奇

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中山古鎮為中國燈飾之都 一盞燈點亮千億產業傳奇

中山古鎮為中國燈飾之都 一盞燈點亮千億產業傳奇

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說起中山，你會想起招牌美食石岐乳鴿。但你知道嗎？中山有一個名字有趣的小鎮「古鎮鎮」，是聞名中外的「中國燈飾之都」，燈飾銷量佔全國七成、全球五成，年銷售額超過千億元（人民幣，下同）。

這座小鎮，是如何創出千億產業傳奇，成為全球耀眼的亮源？

文章出處：「當代中國」網站

廣東中山古鎮：中國燈飾之都

這個中山古鎮，位於廣東中山市西北邊陲，也是在中山、江門、佛山（順德區）三市的交匯處。

這個面積52.2平方公里、人口約23萬的小鎮，卻聚集了3.8萬家燈飾及相關配件企業，形成國內最大的燈飾專業生產基地和批發市場。中山古鎮的出口貿易覆蓋180多個國家和地區，外貿出口連續三年保持25%以上增長，佔據全球市場的半壁江山，是名副其實的「中國燈飾之都」。

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白天的中山古鎮，跟一般中國小型城市沒太大分別，但入夜後，街道兩旁都是閃閃發光的燈飾，這個「中國燈飾之都」果真名不虛傳。（圖片來源：視覺中國） 中山古鎮鎮地理、產業資料（當代中國製圖）

中山古鎮燈飾業 源自香港帶回的兩盞燈？

40多年前，中山古鎮鎮只是農業小鎮，其燈飾業起源於1982年，有古鎮村民從比鄰的香港帶回來兩盞壁燈，模仿着製作了一盞燈。這成為了古鎮做燈的開端，不同的「燈飾小作坊」陸續出現，從配件組裝、工坊加工，逐步發展成規模化的小工廠生產。

1995年，政府確定將燈飾產業作為中山古鎮的支柱產業，創辦燈飾企業的熱潮由此掀起。

而真正讓中山古鎮走向世界舞台的，是1999年舉辦的首屆中國（古鎮）國際燈飾博覽會。古鎮的燈飾，驚艷了慕名而來的28個國家和地區的商人，迅速打響了古鎮的知名度。

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根據唐代敦煌石窟藻井圖案的花瓣造型天花燈，由100多萬顆水晶組成、40噸重，曾亮相2023年在西安舉行的首屆中國-中亞峰會，展示中山古鎮製造的魅力。（圖片來源：中山發布） 中山古鎮製造的吊燈，以金邊環繞，螺旋上升造型，寓意直上青雲，步步高升，兼具藝術性與實用性。（圖片來源：中山發布） 另一中山製造燈飾，是以紅色手工琉璃石組成，光彩奪目的光影，塑造成連綿起伏的群山，極具美感。（圖片來源：中山發布）

2002年，第二屆燈博會開幕，中山古鎮獲得「中國燈飾之都」的美譽。其後，燈博會更發展為每年春秋兩屆的大型展覽會。2025年，春秋兩季燈博會的參商展超過2,000家，入場人次超過30萬，簽約總投資額逾55億元，鞏固了古鎮作為「世界照明燈飾展貿中心」的地位。

每年春秋兩屆的古鎮燈博會，參展商都會展示各種特色燈具，吸引不少中外商家前往訂購。現時中山古鎮鎮製造的燈飾，已銷售至全球逾180個國家和地區。（圖片來源：視覺中國）

每年春秋兩屆的古鎮燈博會，參展商都會展示各種特色燈具，吸引不少中外商家前往訂購。現時中山古鎮鎮製造的燈飾，已銷售至全球逾180個國家和地區。（圖片來源：視覺中國）

為何是中山古鎮？一盞燈如何蛻變為燈飾王國？

一個廣東小鎮，為何偏偏能夠突圍而出，成為燈飾之都？這跟其獨特的地理優勢相關。

中山古鎮鎮位處珠三角西部，正正在中山、佛山、江門交界，鄰近廣州、深圳及港澳，既緊貼粵港澳大灣區龐大的房地產、基建與家裝市場，又方便連接港口和機場，承接海內外訂單。

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中山古鎮大大小小燈飾商店，多達三萬八千家，而燈飾銷量佔全國市場七成、全世界五成。（網上圖片） 中山古鎮以照明燈飾產業聞名，大大小小的燈飾商店或大型燈飾中心林立。（圖片來源：Getty） 中山古鎮的街頭，充滿着不同造型和顏色的燈飾裝飾。

在原材料供應鏈方面，古鎮周邊聚集了金屬加工、塑料成型、玻璃製品、電器元件、包裝印刷等上游配套企業，多數原材料和零部件可在省內甚至「一小時車程」內完成採購，形成成本低、反應快的供應圈。

加上古鎮擁有華藝廣場、星光聯盟、利和燈博中心等大型燈飾專業市場，讓設計、製造、展銷、物流高度集中，採購商「到一個鎮可以看全國大部分燈飾款式」，強化了招商與集聚效應。正是這樣「優越區位＋完整供應鏈＋高密度市場」的特點，讓古鎮從「燈飾小作坊」逐步成長為面向全球的燈飾產業王國。

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中山古鎮的地標建築──燈光聯盟，是集採購、體驗、燈光文化於一體的國際燈飾照明中心，有600多家燈飾照明品牌進駐。（圖片來源：視覺中國）

中山古鎮的地標建築──燈光聯盟，是集採購、體驗、燈光文化於一體的國際燈飾照明中心，有600多家燈飾照明品牌進駐。（圖片來源：視覺中國）

中山古鎮如何邁向「世界燈飾之都」？

過去五年，中山古鎮鎮的經濟總量不斷增長，GDP（地區生產總值）從2020年的117.6億元，增至2025年的177.8億元，年均增長達到8.6%。

雖然取得佳績，但古鎮未有停走。面對全球競爭和消費升級，科技化、智能化及綠色節能都成為燈飾產業發展的新方向。

2026年2月28日，中山古鎮鎮第十七屆人民代表大會會議上，將「奮力建設世界照明燈飾之都」確立為「十五五」的奮鬥目標。（圖片來源：視覺中國）

2026年2月28日，中山古鎮鎮第十七屆人民代表大會會議上，將「奮力建設世界照明燈飾之都」確立為「十五五」的奮鬥目標。（圖片來源：視覺中國）

鎮推動智能化轉型，不只是燈飾升級，更是商業模式的革新。由單件燈飾提供亮光環境的一次性產品銷售，現在會結合智能、節能管理和售後維護服務，將企業從傳統的燈具製造商，躍升為「光環境服務商」，帶動產業價值鏈整體提升。

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在綠色化方面，古鎮的燈飾企業早已從LED燈轉向更深度的節能環保，包括採用航空鋁材等高效率散熱材質、最佳化光學設計以提升光效等，並且選用可回收材料，減少包裝浪費，到生產流程的節能減排，綠色製造推動產業新的競爭力。

從一根電線、一個燈泡和一個燈架製成簡單燈具，到一個千億元的燈飾產業，古鎮用了40多年創造從農業蛻變成高質量發展的奇蹟，猶如國家發展的縮影。

中山古鎮正以更智能、更綠色化的姿態，迎向全球照明燈飾產業，朝着「世界照明燈飾之都」進發。

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