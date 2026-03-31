鞠婧禕涉逃稅 「四千年一遇美女」傳賺5000萬僅申報1100萬

擁「四千年一遇美女」外號、中國頂流小花鞠婧禕，近日被實名檢舉逃漏稅，有傳她收入至少5000萬元人民幣，卻僅申報約1100萬元人民幣，瞞報率近9成，目前相關單位正調查該女星涉嫌逃稅事件。 據《極目新聞》今日（3月31日）報道，三封針對藝人鞠婧禕的稅收違規舉報信件在社交平台上引發熱議。根據舉報信內容，舉報者於昨日向國家稅務總局上海市稅務局稽查局實名舉報，指控鞠婧禕在2024年全年申報收入約1100萬元人民幣，但據其估算，僅2024年6月至12月期間，鞠婧禕參與的影視、商務活動等項目就超過20個，保守估計收入至少5000萬元人民幣，認為其瞞報比例高達88%。目前，上海市稅務局稽查局已針對此事開開調查。

同時，舉報信中還附有一份據稱是鞠婧禕2024年6月至12月期間的活動明細，其中包括FENDI手袋代言（舉證人誤寫為「FNEDI」）、范思哲（Versace）秋冬系列宣傳、百度地圖代言以及浙江衛視跨年晚會等重要商業活動。 值得一提的是，昨日鞠婧禕與郭敬明合作的新劇《月鱗綺紀》傳出將於3月31日定下檔期，並於4月1日空降上線的消息。此舉是否與稅務舉報事件有關，目前尚無法確定。

與經紀公司糾紛持續升溫 事實上，這並非鞠婧禕首次陷入爭議。2025年12月，鞠婧禕曾因與前經紀公司絲芭傳媒的合約糾紛而成為輿論焦點。據《白鹿視頻》報道，2025年12月18日，絲芭傳媒公開發表了一份名為「致藝人鞠婧禕的最後告知」的聲明，指控鞠婧禕及其個人工作室多次散播不實資訊，誤導粉絲及社會公眾，甚至向公司發動「網軍」，嚴重損害公司形象。聲明中還提及，將針對鞠婧禕及其關聯人涉嫌的經濟犯罪行為，向相關部門和公眾作公開舉報。