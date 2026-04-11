河南沉浸式演藝 全國首創戲劇聚落群每年吸5000萬人次入場

「只有河南」到底有多沉浸式？

作為國家首批「5G+智慧旅遊」應用試點項目之一，「只有河南」設有《火車站》、《李家村》、《幻城》3個主劇場，以及18個小劇場，700分鐘馬拉松戲劇，大量運用新科技和獨特建築景觀，講述河南「土地、糧食、傳承」故事，打造遊園觀劇全沉浸式體驗。 藝術深度融合科技，是「只有河南」一大特色。如劇目《幻城》，採用全息投影、擴增實境（AR）等技術，帶觀眾「入戲」。同時，景區服務數字化運營，遊客可在微信小程序購票，導賞、規劃路線、查看實時節目表等，實現「一部手機遊幻城」。

河南沉浸式演藝，還有甚麼玩法？不妨去開封看看。 清明上河園實景還原畫中世界，每日有上百場情景劇，遊客一邊欣賞傳統民俗，一邊客串演出。在萬歲山武俠城，2,000多名NPC（非玩家角色），上演近3,000場節目，遊客用「銀票」參與互动，解鎖各種劇情任務，過足戲癮。 在河南，沉浸式體驗早已席捲博物館。以洛陽為例，漢魏洛陽故城遺址博物館的戲劇遊《溯·長河》，洛陽古墓博物館的夜遊「劇本殺」，還有二里頭夏都遺址博物館、洛陽博物館等，都在活用文物資源，轉化為全方位互動。

科技煥新河南厚重文脈 文化IP頻出爆款 隨着沉浸式體驗成為新寵，河南旅遊持續暢旺。官方數據顯示，2026年春節假期，河南省接待遊客6,281萬人次，旅遊收入376.3億元（人民幣，下同），與2025年同期相比，分別增長9.1%、9.6%。 河南沉浸式演藝，有甚麼成功秘訣？ 作為中華文明的重要發源地，河南坐擁四大古都：鄭州、開封、洛陽、安陽，是文物和考古大省，現有不可移動文物65,519處，數量居全國第二，可移動文物達177萬件（套），其中世界級文化遺產5項，全國重点文物保護單位420處，國家級考古遺址公園18間……

這些文化瑰寶，為文旅創新提供了鮮活多元的素材。河南以文化IP為核心，擅用演藝、影視等方式，透過實景演出、科技互動和角色扮演，活化歷史文化，打造一系列出圈的節目、項目和景區，從《唐宮夜宴》到「只有河南」，走出「創意驅動、IP拉動、科技帶動、場景閃動、體驗互動、節日輪動」的文旅新路。 近年，河南各地積極開發沉浸式演藝、沉浸式展覽、沉浸式娛樂、沉浸式影視等熱點。《河南省「十四五」文化旅遊融合發展規劃》提出，主攻「文化創意+科技創新」，推動5G、人工智能、物聯網、大數據、雲計算、北斗導航等有效賦能應用，以科技政策引領文旅產業創新升級。

河南沉浸式文旅 如何讓「流量」變「留量」？ 河南文旅還有一個聰明之處，抓緊消費新趨勢。 從「看風景」到「買情緒」，情緒價值已成為許多人消費的決定因素。中國旅遊研究院報告指出，景區愈來愈重視情緒價值和文化內涵，用實景演藝、遊戲互動、沉浸式體驗來增強記憶點。清明上河園、萬歲山武俠城，恰好迎合這一趨勢，「流量」變「留量」。

為進一步提振文旅消費，2025年河南發布了17項措施，包括發放文旅消費券等。其中，多項政策重心放在市場推廣，鼓勵文旅企業成為「引客入豫」的主力軍，對組織專列、包機來豫的旅行社，分別給予3.5萬元/列次、6.5萬元/架次的獎勵，補貼文旅企業境外參展交通費。 線上線下齊發力，擦亮「行走河南·讀懂中國」金漆招牌。線上開展主題營銷、文旅挑戰賽，運營海外新媒體矩陣，讓河南文旅走向世界；線下實施入境旅遊發展行動方案，啟動「全球種草計劃」，支持大型演唱會舉辦，全面提升河南文旅的知名度與影響力。