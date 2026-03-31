伊朗局勢︱中方三船隻通過霍爾木茲海峽 外交部：經同有關方面協調

伊朗局勢未降溫，霍爾木茲海峽的航行風險飆升。中國遠洋海運集團旗下兩艘懸掛香港特區區旗的超大型貨櫃船「中海北冰洋號」與「中海印度洋號」早前在波斯灣滯留個多月。據悉，兩艘船今日（31日）上午已順利通過霍爾木茲海峽，是自2月底以來，中國大型船隻首次通過霍爾木茲海峽。

在北京，外交部發言人毛寧今日（31日）表示，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航霍爾木茲海峽，中方對有關方面提供的協助表示感謝。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣地區和平穩定。

深圳新聞網報道，從船舶追蹤數據系統得知，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島嶼格什姆島與腊克島之間的航線，通過霍爾木茲海峽狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。船舶追蹤數據系統顯示，這兩艘船預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港。兩艘船曾於上周五（27日）嘗試穿越海峽離開波斯灣，但在接近伊朗控制海域時突然調頭折返。