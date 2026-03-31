伊朗局勢︱中方三船隻通過霍爾木茲海峽 外交部：經同有關方面協調

伊朗局勢未降溫，霍爾木茲海峽的航行風險飆升。中國遠洋海運集團旗下兩艘懸掛香港特區區旗的超大型貨櫃船「中海北冰洋號」與「中海印度洋號」早前在波斯灣滯留個多月。據悉，兩艘船今日（31日）上午已順利通過霍爾木茲海峽，是自2月底以來，中國大型船隻首次通過霍爾木茲海峽。
在北京，外交部發言人毛寧今日（31日）表示，經同有關方面協調，近日中方有三艘船舶過航霍爾木茲海峽，中方對有關方面提供的協助表示感謝。霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，中方呼籲盡快停火止戰，恢復海灣地區和平穩定。
深圳新聞網報道，從船舶追蹤數據系統得知，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號從杜拜附近海域起錨，沿著伊朗最大島嶼格什姆島與腊克島之間的航線，通過霍爾木茲海峽狹窄的出口，隨後駛入阿曼灣水域。船舶追蹤數據系統顯示，這兩艘船預計4月6日抵達馬來西亞的巴生港。兩艘船曾於上周五（27日）嘗試穿越海峽離開波斯灣，但在接近伊朗控制海域時突然調頭折返。
伊朗半官方傳媒法爾斯通訊社報道，伊朗國會國家安全委員會已批准對通過霍爾木茲海峽船隻徵收通行費用，並要求船隻申報詳細資料的法案，以確立伊朗武裝部隊管控海峽的角色，令管控變得制度化和正常化。