「澳洲優思益」被揭國產扮進口 保健品行銷蠱惑方程式曝光

內地央視揭發一款標榜澳洲製造、獲多位明星代言的熱賣保健品「澳洲優思益」葉黃素護眼產品是在內地生產，其所獲的醫生背書及獎項，全是用錢買來。報道並指，把國產貨打造成「進口貨」、「爆款」來行銷在內地並不罕見。有關部門已介入調查。

央視報道，澳洲優思益葉黃素護眼產品在各大網購平台的「海外旗艦店」有售，其中藍莓葉黃素膠囊售293元人民幣，黑曜石葉黃素護眼片售434元，由廣州發貨，產地為澳洲；其在某電商平台榜單「進口葉黃素品牌榜」排首位，全系列累計銷售400多萬瓶。然而，有網民爆料稱買了優思益補鐵劑，「到貨後才發現它是國產」，並曬出進口商品溯源資訊截圖，企業名為全英文，翻譯為「仙樂健康科技(安徽)有限公司」。該網民向平台核實，獲回復「是澳洲品牌，但在國內生產」。