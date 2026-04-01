「澳洲優思益」被揭國產扮進口 保健品行銷蠱惑方程式曝光

內地央視揭發一款標榜澳洲製造、獲多位明星代言的熱賣保健品「澳洲優思益」葉黃素護眼產品是在內地生產，其所獲的醫生背書及獎項，全是用錢買來。報道並指，把國產貨打造成「進口貨」、「爆款」來行銷在內地並不罕見。有關部門已介入調查。
央視報道，澳洲優思益葉黃素護眼產品在各大網購平台的「海外旗艦店」有售，其中藍莓葉黃素膠囊售293元人民幣，黑曜石葉黃素護眼片售434元，由廣州發貨，產地為澳洲；其在某電商平台榜單「進口葉黃素品牌榜」排首位，全系列累計銷售400多萬瓶。然而，有網民爆料稱買了優思益補鐵劑，「到貨後才發現它是國產」，並曬出進口商品溯源資訊截圖，企業名為全英文，翻譯為「仙樂健康科技(安徽)有限公司」。該網民向平台核實，獲回復「是澳洲品牌，但在國內生產」。
央視記者前往產品在中國的運營商、廣州雅拉源健康產業有限公司了解，職員說「只能說產地」、「不會提供工廠資訊」，稱有關資料只會提供給網購平台；記者以消費者身份向電商平台查詢該產品產地，但不得要領。記者其後飛往澳洲墨爾本直擊，發現產品登記的地址只是車房。
一個獎約需2萬至3萬元
記者之後查出負責為「優思益」行銷的是杭州索象行銷策劃有限公司，隨即上門。負責人員以為記者是潛在客戶，把「澳洲優思益」作為推廣成功案例和盤托出。該公司「盧總」表示「說白了這是廣州的一家公司，產品也是廣州的，只是我們把它包裝成了澳大利亞的。我們定位的是澳大利亞精准營養，現在做成電商平台第一了，一年賣260萬瓶」。他並透露「澳大利亞找了一些當地的大學教授，醫學博士做『背書』，這些都是要花錢的。如果沒有知名度，誰敢吃？」至於產品所獲獎項，「2024年蒙特國際高品質大獎是我們申請包裝的，國外的、歐洲的、全球的這些獎，包括日本、韓國我們都有資源，一個獎大概2萬、3萬元」，又直言「把一個所謂『進口』保健品打造成『爆款』，前期投入要幾百萬元」。
「背書」「種草」「投流」行銷
報道指，「優思益」和「索象」這種「進口保健品+幕後推手」組合，在網購平台並不少。記者在杭州又走訪幾家電商服務機構，發現「背書」、「種草」(透過KOL分享產品)及「投流」(花錢從網購平台、視頻平台購買流量)，是一些所謂「進口」保健品成為「爆款」的秘訣。節目播出後，廣東市場監管、海關、公安三部門聯合行動，對「優思益」等所謂「進口」保健品所屬的公司展開調查。