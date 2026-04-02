清明節｜內地寵物陰司紙爆紅　風光大葬套餐240元

寵物經濟熱潮不減，近期內地市場更衍生出專門針對逝去寵物的「寵物陰司紙」新賽道。清明節將至，各大網購平台湧現大量銷售寵物祭祀用品的店家，部分店主甚至推出售價高達239.8元人民幣的「狗狗風光大葬」套餐，內容物不僅包含紙製金條銀條，甚至還有紙紮的洗衣機、冷氣、僕人及伴侶寵物，引發熱議。

貓狗倉鼠兔子皆有相應產品

根據《極目新聞》報導，這股「身後事」商機正迅速擴張，目前的寵物祭祀用品品類已多達68種，涵蓋貓、狗、兔子甚至倉鼠。除了實體商品，商家更提供「代燒服務」，費用介於19.9元至28.8元人民幣不等，並拍下影片供飼主慰藉。雖然這反映出飼主將寵物視為「家庭成員」的情感需求，但也遭批評是利用主人的思念進行商業上的精準「收割」，讓真摯的情感被過度商品化。