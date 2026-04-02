清明節｜內地寵物陰司紙爆紅　風光大葬套餐240元

寵物經濟熱潮不減，近期內地市場更衍生出專門針對逝去寵物的「寵物陰司紙」新賽道。清明節將至，各大網購平台湧現大量銷售寵物祭祀用品的店家，部分店主甚至推出售價高達239.8元人民幣的「狗狗風光大葬」套餐，內容物不僅包含紙製金條銀條，甚至還有紙紮的洗衣機、冷氣、僕人及伴侶寵物，引發熱議。
貓狗倉鼠兔子皆有相應產品
根據《極目新聞》報導，這股「身後事」商機正迅速擴張，目前的寵物祭祀用品品類已多達68種，涵蓋貓、狗、兔子甚至倉鼠。除了實體商品，商家更提供「代燒服務」，費用介於19.9元至28.8元人民幣不等，並拍下影片供飼主慰藉。雖然這反映出飼主將寵物視為「家庭成員」的情感需求，但也遭批評是利用主人的思念進行商業上的精準「收割」，讓真摯的情感被過度商品化。
對於此現象，學界持有不同看法。有學者向《大皖新聞》表示，在不違法、不悖德且不浪費資源的前提下，如何紀念寵物屬個人自由，應予以尊重。然而，民俗學者則警告，所謂的「寵物陰司錢」並非新民俗，而是情緒表達與商業炒作結合的產物。
專家呼籲，寵物經濟的長久發展應聚焦於優質食品、醫療服務與科學護理，而非跑偏至「冥鏹」等虛擬需求。寵物經濟需要溫度也需要理性，與其所費不貲購買昂貴的紙紮用品，建議飼主選擇更環保、理性的方式悼念。商家不應盲目跟風炒作，飼主也應保持清醒，拒絕過度消費。
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