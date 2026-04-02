廣州早茶新規5月實施　傳統現製點心需24小時內食用

《廣州早茶傳承保護規定》日前獲通過批准，將於5月1日起施行。當中要求以傳統方式現場製作的早茶食品，從食品製成到提供食用時間不超過24小時；如因傳統技藝製作需要超過24小時，由市餐飲相關行業協會等予以明確。(網上圖片)

內媒報道，《廣州早茶傳承保護規定》日前獲通過批准，將於5月1日起施行。當中要求以傳統方式現場製作的早茶食品，從食品製成到提供食用時間不超過24小時；如因傳統技藝製作需要超過24小時，由市餐飲相關行業協會等予以明確。

廣州市人民代表大會常務委員會發布《廣州市第十六屆人民代表大會常務委員會公告》，指規定於今年1月21日獲廣州市人大常委員會會議通過，上月26日經廣東省人大常委會會議批准，周三（1日）正式公布。規定要求，廣州早茶經營者應保障消費者知情權和選擇權，在菜單上或以其他顯著方式，向消費者明示早茶食品以傳統方式現場製作或非傳統方式製作。銷售以傳統方式現場製作和非傳統方式製作的同一種早茶食品，可實行不同價格。