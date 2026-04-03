貴州寵物友好酒店推薦食狗肉　飼主難受退訂　文旅局發聲(有片)

內地一名網民，衝著「寵物友好」這標籤，訂下貴州貴定縣一間酒店房，想帶著愛犬一起度假，詎料收到的酒店官方短信，竟然推薦盤江特色狗肉，還寫了相關功效描述，令事主興致盡失。事主認為一邊被允許帶小狗入住，一邊看到這樣的飲食推薦，內心難以接受，最終取消入住。該名網民坦言：「理解不同地區有飲食差異，但對養寵家庭來說，這種推薦確實冒犯了我們的情感和對生命的基本尊重。」
綜合《極目新聞》、《深圳新聞網》等內地媒體報道，有網民於上周五(3月27日)發文表示，因「寵物友好」標籤預訂貴定縣盤江鎮一家酒店，詎料收到酒店短信推薦盤江特色狗肉和功效，最終取消入住，同時提醒他人「避坑」。《極目新聞》記者周一(3月30日)聯絡該上酒店，酒店職員表示，他們的確是寵物友好酒店，顧客可以帶寵物入住。至於狗肉，他們推薦到盤江鎮上吃，這是當地特色，酒店本身並無狗、肉出售。記者續問，既然是寵物友好酒店，為何還發短信推薦顧客去吃狗肉？職員表示：「一些客人入住之前，會詢問我們是否可以攜帶寵物，對這種寵物友好客人，我們就不作這個(吃狗肉的)推薦。」那麽，如果客人沒有詢問能否帶寵物，是否就默認不是「寵物友好」，就會發短信推薦吃狗肉？職員表示的確如此。
網民：韓國已經立法禁食狗肉了
貴定縣文旅局工作人員對記者表示：「狗肉是盤江鎮的特色飲食，當地有狗肉一條街」。至於「寵物友好」酒店推薦吃狗肉是否合適？對此該酒店職員沒有正面回答，建議記者向當地12345熱線反映。據貴定縣人民政府官網2016年4月19日文章介紹，盤江狗肉歷史悠久，最早可追溯至明清時期，當時狗肉是滋補品。
事件曝光後，內地不少網民對認為酒店的態度存在矛盾：「兩頭通吃，真讓人惡心」、「兩面三刀的酒店」、「兩面人」、「這個地方可以避雷了」、「禁止食用伴侶寵物」、「我一輩子一定不會去的地方」，亦有人不網民認為沒有衝突，倜侃：「有人喜歡生，有人喜歡熟」、「又不是法律法規不能吃」，對此有人慨嘆：「狗肉哪裡來，國內有狗肉檢疫合格證？」、「甚麼時候中國人能不吃狗肉呢？還特色」、「韓國已經立法禁食狗肉了，多讀書多看報，對你沒壞處」、「還沒文明修例禁食？」
根據香港法例《貓狗規例》（第167章），任何人不得屠宰任何貓狗以作食物之用，不論是否供人食用，亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉和貓肉作食物。 違例者最高可被判處罰款5000元及監禁6個月。