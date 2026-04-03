《逐玉》「粉底液將軍」太帥出事　廣電總局：杜絕「顏值崇拜」

內地古裝愛情劇《逐玉》近日備受粉絲追捧，惟卻因男演員妝容精緻陷入輿論風暴，接連遭到批評炮轟。國家廣播電視總局周四(2日)召開電視劇「健康審美座談會」，要求影視行業杜絕「顏值崇拜」。 《逐玉》中，由張凌赫飾演的男主角謝征是一名征戰沙場的武將，本應殺伐果斷、氣場凌厲，但該角色登場時卻是妝容精緻、皮膚白皙，因此被戲稱為「粉底液將軍」。浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」先前批評這是影視作品「價值觀在向顏值觀讓步」。解放軍媒體平台「鈞正平工作室」也發布題為「古裝劇裡塗脂抹粉的將軍，承載不起塑造陽剛之氣的社會責任」評論。

《逐玉》熱度高居不下，捧紅一眾演員。（圖／翻攝微博＠網劇逐玉） 廣電總局：要杜絕「顏值崇拜」 《大象新聞》報道，廣電總局電視劇司在這場召集網路視聽平台與製作機構相關負責人參與的會議上指出，「電視劇作為人民大眾喜聞樂見的文藝形態，在傳遞主流價值、傳承中華優秀傳統文化、引領審美風尚等方面發揮著重要作用」。行業內還存在片面追求「顏值至上」的不良創作傾向，有的劇集出現演員妝容過度，部分服裝化妝道具與人物性格、故事場景脫節等問題。

廣電總局提到，要「堅決摒棄畸形審美」，堅守電視劇創作審美底線，堅定實現從「明星中心制」轉向「劇本中心制」。要杜絕「顏值崇拜」，堅持「內容為王、人物為本」，讓人物有血有肉、有溫度、有靈魂，最基本的一點要求是「演什麼要像什麼」。且要避免「顏值至上」和「流量依賴」，多關注演技和作品。要讓服化道為人物塑造和故事表達服務，與人物形象相匹配，整體上呈現健康向上的精神特質，「體現中國氣派、中國風格」，增強文化自信。