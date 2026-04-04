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中國
出版：2026-Apr-04 14:45
更新：2026-Apr-04 14:45

中國天龍三號商用火箭首飛失敗　性能對標SpaceX獵鷹9號

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圖為去年9月，「天龍三號」在山東海上平台進行一級動力系統測試。（資料照／新華社）

圖為去年9月，「天龍三號」在山東海上平台進行一級動力系統測試。（資料照／新華社）

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內地民營火箭企業天兵科技研發的「天龍三號」大型液體運載火箭首飛以失敗告終。3日中午12時17分，「天龍三號」民營商業運載火箭在東風商業航天創新試驗區點火升空，惟火箭飛行異常，導致飛行試驗任務失利，具體原因正進一步分析排查中。

天兵科技表示，「天龍三號」性能對標美國SpaceX的「獵鷹9號」（Falcon 9）運載火箭，可實現一箭36星組網發射，符合中國衛星互聯網「低成本、高可靠、高頻次」的發射需求，將在全球衛星互聯網「競速卡位賽」中填補中國的大運力火箭空缺。

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具備40多項關鍵創新技術

根據公開資料，這款火箭配備了4,200毫米大直徑全碳纖維複合材料整流罩，是中國商業航天最大的整流罩，也是最大的全碳纖維整流罩。

且火箭配備的「天火十二」引擎具備40多項關鍵創新技術，包括在中國首次採用冷氣多次起動技術、自燃點火技術、燃燒不穩定抑制技術、超大尺寸推力室不鏽鋼3D列印製造技術、渦輪盤熱力元件3D列印技術等。

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經歷多次挑戰

天兵科技在研製過程中經歷多次挑戰。2024年，「天龍三號」在河南進行一級九機並聯動力系統試驗，一級火箭脫離試車台升空不久，箭上計算機主動關機，火箭隨後跌落。一年後，在山東成功完成「天龍三號」一級動力系統全系統海上測試，刷新中國商業航天液體火箭發動機推力紀錄。

天兵科技曾於2023年4月取得重大突破，其自研的「天龍二號」中型液體運載火箭成功首飛，成為20多年來全球第一家首飛即成的民營液體火箭企業，開創中國商業航天液體運載火箭新紀元。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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