廣東六旬婦開腦取出8厘米活蟲　疑以生蛙腿醫牙痛埋病根

廣東梅州的61歲婦女麗姨（化名）因出現發冷、抽搐症狀輾轉就醫，診斷一度懷疑是腦梗、腦轉移瘤，甚至準備接受開顱手術，最終才確診是一條8厘米長的活寄生蟲在腦內「亂鑽」。
根據內媒《廣州日報》，麗姨的症狀始於2021年進行腰椎手術後，手腳出現麻木，睡覺時手腳發抖，之後更會頭皮發麻，家人以為是腰椎問題所致。去年6月，當地已是酷暑，麗姨卻突然全身發冷。被當地醫院診斷為腦梗塞。
頻繁抽搐輾轉求醫
6個月後，情況急轉直下。麗姨突然抽搐、口吐白沫、嘴角歪斜，住院觀察幾日後未再發作，但出院當晚又開始頻繁抽搐。她的丈夫劉叔回憶：「一開始10分鐘抽一次，後來幾分鐘發作一次，抽了4、5次。」
此後，麗姨輾轉多家醫院，先後被懷疑患有膠質瘤、腦轉移瘤。醫院甚至為她剃髮準備手術，卻在隔日緊急中止。專家會診後懷疑是寄生蟲感染，但各項檢查都沒找到寄生蟲，無法明確病因。
最後，麗姨在家人陪同下前往廣東三九腦科醫院。神經外五科學科醫生魯明在影像中發現線索：病灶不僅位置在移動，還呈現「隧道徵」，這是蟲體在腦內爬行留下的痕跡。
「裂頭蚴病」手術取出活蟲
透過血清檢查結果，魯明確定困擾麗姨多年的是「裂頭蚴病」。團隊隨即為患者進行裂頭蚴抓取術，抓到一條8厘米的寄生蟲。術後，麗姨多年來的頭皮發麻、左肢發抖問題有了明顯改善。
蟲子究竟如何鑽進病患腦子的？麗姨十多歲時因牙痛，母親按當地偏方從田裏抓來活青蛙，砍下蛙腿塞進牙洞放半小時「釣蟲」，試圖「把蛀蟲釣出來」。且麗姨在20多年前常喝山泉水，還喝過活蛇泡的酒、吃過生魚片，究竟是什麼時候「中招」已不得而知。
魯明提醒，裂頭蚴主要寄生在青蛙、蛇等野生動物體內，生食或用生蛙肉、生蛇肉貼敷傷口，極易導致感染。他強調，民間偏方不可輕信，病從口入，更需警惕。
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