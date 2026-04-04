廣東六旬婦開腦取出8厘米活蟲　疑以生蛙腿醫牙痛埋病根

被活捉的「裂頭蚴」。（圖／翻攝《廣州日報》）

廣東梅州的61歲婦女麗姨（化名）因出現發冷、抽搐症狀輾轉就醫，診斷一度懷疑是腦梗、腦轉移瘤，甚至準備接受開顱手術，最終才確診是一條8厘米長的活寄生蟲在腦內「亂鑽」。

根據內媒《廣州日報》，麗姨的症狀始於2021年進行腰椎手術後，手腳出現麻木，睡覺時手腳發抖，之後更會頭皮發麻，家人以為是腰椎問題所致。去年6月，當地已是酷暑，麗姨卻突然全身發冷。被當地醫院診斷為腦梗塞。

頻繁抽搐輾轉求醫

6個月後，情況急轉直下。麗姨突然抽搐、口吐白沫、嘴角歪斜，住院觀察幾日後未再發作，但出院當晚又開始頻繁抽搐。她的丈夫劉叔回憶：「一開始10分鐘抽一次，後來幾分鐘發作一次，抽了4、5次。」