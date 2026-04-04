蓋洛普民調：中國全球領導力超美國　創廿年來最大差距

根據美國民調機構蓋洛普（Gallup）3日發布最新的2025年全球調查數據，中國的全球領導力支持度超越美國，創下20年來的最大差距。調查顯示，2025年全球有36%的受訪者對中國的領導力表示支持，而對美國的支持率則降至31%。 報告指出，美中領導力支持率的此番變動，主要反映出美國支持率的驟降以及中國評價的適度上升。2024年，美國領導力的全球支持率為39%，但2025年降至31%，接近歷史最低點；而中國的支持率則從2024年的32%小幅上升至36%。與此同時，美國領導力的不支持率飆升至創紀錄的48%，而中國的不支持率則維持在37%不變。

根據蓋洛普的全球調查，過去20年來，受訪者每年都會被要求對美國、中國、俄羅斯和德國這四大經濟及軍事強權的領導力進行評價。 整體仍處於較低水平 2025年的調查涵蓋超過130個國家，調查結果顯示，美國的領導力支持率在44個國家中下降了10個百分點或更多，而支持率上升10個百分點以上的國家僅有7個。其中，德國是對美國領導力評價下降最顯著的國家，支持率驟降39個百分點，葡萄牙緊隨其後，下降了38個百分點。包括加拿大、英國和義大利在內的多個長期盟友也出現了大幅下滑。

相較之下，中國的領導力評價則在23個國家中實現了兩位數的增長，這些國家中許多同時也出現了美國支持率的下降，包括英國、西班牙、義大利和愛爾蘭等美國盟友。然而，值得注意的是，中國的支持率雖然有所上升，但整體仍處於較低水平，並未出現大幅度的支持浪潮。

未反映美伊戰爭影響 在全球領導力的淨支持率方面，中國也首次超越美國。2025年，中國的淨支持率為負1%，而美國則降至負15%，創下歷史新低。儘管如此，這兩大強權的淨支持率均為負數，顯示全球對兩國領導力的評價趨於負面。調查還顯示，近半數國家對美中兩國的領導力持負面看法，僅有29%的國家對兩國給予正面評價。 值得注意的是，此次調查是2025年的結果，尚未反映2026年初的幾項重大事件，包括美國於1月退出66個國際組織，以及2月與伊朗爆發的戰爭。這些事件可能進一步影響全球對美國領導力的評價。