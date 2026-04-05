貴州落冰雹最大直徑達30毫米　交通癱瘓數小時

貴州省貴陽市4月2日晚上8時許，突遭強對流天氣襲擊，短短20分鐘內，雷暴、大風、冰雹和強降雨相繼來襲，冰雹最大直徑達30毫米，低洼地區的冰雹混合雨水，堆積高度達1.2米，導致多處路面被冰層覆蓋，交通一度癱瘓數小時。 綜合傳媒報道，根據貴陽市民吳先生的描述，當晚天空烏雲密布，狂風夾雜著拇指大小的冰雹傾瀉而下，猛烈撞擊車頂和玻璃，發出如子彈掃射般的聲響。僅僅20分鐘內，地面迅速被厚厚的冰層覆蓋，導致低窪地區大量車輛被困，行人舉步維艱。

網路上流傳的影片顯示，部分道路被冰層覆蓋成「冰河」，車輛在冰層中艱難行駛，甚至有車輪被凍住的情況發生。許多市民在等候紅綠燈時，車輛因冰層堆積無法移動，導致交通堵塞數小時。冰雹還造成多輛汽車的玻璃與引擎蓋受損，部分招牌及樹木也受損。 冰雹混合雨水堆積高達1.2米 此次冰雹災害波及清鎮、雲岩、南明、觀山湖及花溪等多個地區，冰雹最大直徑達30毫米，風速高達10級。低洼地區的冰雹混合雨水，堆積高度達1.2米，導致車輛被困、路面冰封，市民生活受到嚴重影響。

據悉，當天稍早下午4時，貴陽市氣象台便已發佈強對流黃色預警，提醒市民當晚可能會有冰雹、8級以上的雷暴大風及短時強降水，並啟動四級應急響應。然而，強對流天氣的突然來襲，仍令不少市民措手不及。 災情發生後，當局通宵清理、除雪及疏通排水道。經過一夜的努力至4月3日早上8時，全市交通已恢復正常，未傳出傷亡及重大財產損失。 氣象專家表示，此次極端天氣的成因在於冷暖空氣的劇烈碰撞。西南地區的暖濕氣流與北方南下的冷空氣相遇，形成強烈的垂直對流，加上貴陽所處的雲貴高原地形複雜，進一步加劇了強對流天氣的發生。4月是貴州強對流天氣的高發期，此次冰雹來勢洶洶，直徑達30毫米，屬於極端小概率事件。