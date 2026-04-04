上海迪士尼28名公仔竊賊落網　市價一折轉售賺逾10萬

據《新聞坊》、《新民晚報》報道，今年3月初，上海迪士尼樂園向警方報案稱，自2025年10月以來，他們發現有多名遊客在離開商店時並未支付，被保安攔下後均以「忘記付款」為由進行搪塞。工作人員核查發現，這些人都是年卡用戶，結合失竊物品的種類與數量，他們判斷，這應該不是個人行為，很有可能是團夥作案。

辦年卡不是為了玩，而是為了行竊！上海警方近日抓獲專門偷盜迪士尼玩偶28名疑犯。據悉玩偶到手後，以官方售價一成價格就地或附近向遊客兜售，涉案贓款超過10萬元人民幣（約11.4萬港元）。

接報後，上海警方查閱周邊公共閉路電視畫面，迅速鎖定了以張某某、陳某某、付某某為首的三個犯罪團夥。3月12日淩晨，浦東警方在上海和河南同步收網，將3個團夥共28名成員全部捉拿歸案。初步查明，涉案贓款10餘萬元人民幣。

在園區周邊倒賣商品

經審訊，三個團夥的頭目互相熟識，他們長期在園區周邊倒賣商品。為了謀取更大利益，他們開始偷盜熱門玩偶，三人各自發展下線，逐步形成了三個相互獨立、又在作案時彼此掩護配合的盜竊團夥。

三人將團夥竊得的單價300元人民幣（約342港元）左右的商品以30元人民幣（約34.2港元）的低價就近向遊客兜售，以此牟取暴利，形成「盜、運、銷」一條完整的犯罪鏈條。目前，28名疑犯均因涉嫌盜竊罪被浦東警方依法採取刑事強制措施。案件仍在進一步偵辦中。