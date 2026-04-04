大阪奶茶店疑抄襲霸王茶姬　創辦人自稱母親來自上海

日本大阪中崎町的一家奶茶品牌「Charming Tea Shop」遭網友踢爆，其品牌圖標、菜單設計及產品包裝與內地知名奶茶品牌「霸王茶姬」極為相似，甚至僅將原本的京劇女性形象更換為和服女性形象，疑似構成抄襲。

據《紅星新聞》引述網友在社交媒體上的爆料，Charming Tea Shop的奶茶包裝袋與霸王茶姬的設計幾乎完全相同，僅有些許細節上的變化。對此，紅星新聞記者嘗試聯繫該品牌的官網客服電話，但始終無人接聽。

菜單相似度極高

記者進一步查閱Charming品牌的官網發現，該品牌隸屬於成立於2022年10月3日的陽陽轉運株式會社（暫譯），並於2026年4月1日正式在大阪開設第一家門市，預計於12月1日在東京開設第二家分店。該品牌在2023年的首期銷售額達到2億日圓。