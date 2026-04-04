大阪奶茶店疑抄襲霸王茶姬　創辦人自稱母親來自上海

日本大阪中崎町的一家奶茶品牌「Charming Tea Shop」遭網友踢爆，其品牌圖標、菜單設計及產品包裝與內地知名奶茶品牌「霸王茶姬」極為相似，甚至僅將原本的京劇女性形象更換為和服女性形象，疑似構成抄襲。
據《紅星新聞》引述網友在社交媒體上的爆料，Charming Tea Shop的奶茶包裝袋與霸王茶姬的設計幾乎完全相同，僅有些許細節上的變化。對此，紅星新聞記者嘗試聯繫該品牌的官網客服電話，但始終無人接聽。
菜單相似度極高
記者進一步查閱Charming品牌的官網發現，該品牌隸屬於成立於2022年10月3日的陽陽轉運株式會社（暫譯），並於2026年4月1日正式在大阪開設第一家門市，預計於12月1日在東京開設第二家分店。該品牌在2023年的首期銷售額達到2億日圓。
根據Charming品牌在官網上的品牌故事介紹，其創辦人高濱淳一（Junichi Takahama）表示，品牌創辦靈感來自「上海的茶之物語」。他提到，自己的母親來自上海，從小便有機會接觸中國茶文化，進而萌生了傳遞這份美好的想法。他還強調，品牌的奶茶製作過程結合了傳統中國茶文化的工藝，並融入適合日本人口味的調配方式。
並未在日本設立任何門市
針對網友的抄襲質疑，記者也聯繫了霸王茶姬的客服中心。一名接線人員表示，公司對於相關問題高度重視，並已詳細記錄相關情況。該名客服人員同時強調，霸王茶姬目前並未在日本設立任何門市。
目前，Charming Tea Shop尚未對抄襲指控作出回應，其品牌形象與設計是否涉及侵權仍有待確認。
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