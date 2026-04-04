首以「統一後清明場景」為題！東部戰區釋《為了這個省》海報

清明節前夕，解放軍東部戰區發佈主題海報《為了這個省》，首次以統一後台灣省的清明場景為核心內容，以京台高鐵飛馳、「祖國完全統一紀念碑」、「台獨亂葬崗」等元素，溫情與警示並存敘事，引發熱議。
統一紀念碑、台獨亂葬崗 威嚇意味濃
「東部戰區」官方微博3日發佈清明主題海報，以「昨天—今天—後來」為敘事主軸，台北馬場町紀念公園（即共諜吳石等人在台被處決處），豎起以繁體字書寫「祖國完全統一紀念碑」，民眾們手捧花束祭奠先烈；「復興號」高鐵穿梭北京台北之間，京台高速貫通兩岸；下方則以灰黑陰暗色調凸顯「台獨」分子亂墳崗，並配上「秦統江山漢定魂，家國肝膽兩昆侖。民族敗類遺千骨，倚外謀獨壘亂墳」詩句。
微博配文則稱「昨天，為祖國統一獻身的英雄前赴後繼！今天，為祖國統一奮鬥的志士披肝瀝膽！後來，為祖國統一夢圓的功臣光昭日月！祖國和人民將永遠銘記他們的不朽功勳！」
內地軍事博主「衝鋒號角」分析，東部戰區藉祭祖思鄉傳統，寓意兩岸血脈相連、祖宗同源；復興號直通台北是「未來剛需」，兩岸統一後打通交通，通勤過日子、走親訪友常態化，強調「本來就是一家人」。
至於統一紀念碑，意在定歷史，「坐實台灣永久屬於中國，打臉所有想搞分裂、篡改歷史的台獨分子」；同時以台獨亂墳崗示警，「一心搞分裂的人，最終只會落得遺臭萬年、釘在恥辱柱上的下場」。
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