首以「統一後清明場景」為題！東部戰區釋《為了這個省》海報

清明節前夕，解放軍東部戰區發佈主題海報《為了這個省》，首次以統一後台灣省的清明場景為核心內容，以京台高鐵飛馳、「祖國完全統一紀念碑」、「台獨亂葬崗」等元素，溫情與警示並存敘事，引發熱議。

統一紀念碑、台獨亂葬崗 威嚇意味濃

「東部戰區」官方微博3日發佈清明主題海報，以「昨天—今天—後來」為敘事主軸，台北馬場町紀念公園（即共諜吳石等人在台被處決處），豎起以繁體字書寫「祖國完全統一紀念碑」，民眾們手捧花束祭奠先烈；「復興號」高鐵穿梭北京台北之間，京台高速貫通兩岸；下方則以灰黑陰暗色調凸顯「台獨」分子亂墳崗，並配上「秦統江山漢定魂，家國肝膽兩昆侖。民族敗類遺千骨，倚外謀獨壘亂墳」詩句。