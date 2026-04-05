海南鳽千島湖被救 「最神祕國寶」僅存千隻

浙江一名戶外博主日前分享了一段影片，內容顯示他在千島湖的一個淺灘救了一隻「很凶但不知名的野生小鳥」。隨後，有眼利的網友認出，這隻鳥竟是被譽為「世界上最神秘的鳥」的海南鳽。
根據影片畫面顯示，該鳥頭頂有冠，羽毛上帶有斑點，細長的雙腿被廢棄的漁網絲線纏住，無法飛走。當有人靠近時，牠發出嘶啞的「嘎」聲，顯得十分警覺。
國家一級保護動物
拍攝者吳先生4月3日表示，數日前，他與朋友在傍晚時分駕船從千島湖一個小島返回岸邊，意外發現這隻鳥在淺灘掙扎。靠近後，才發現牠腿部被廢棄的漁網絲線纏住，無法脫身。由於鳥的樣貌看起來十分兇猛，吳先生與朋友拿著棍子靠近，並小心地將纏住鳥腿的網線剪斷。獲解救後，這隻鳥便立刻飛走。吳先生回憶道：「一開始牠的樣子看起來很凶，但當我們靠近解救時，牠反而變得很溫順。」事後，吳先生上網查詢資料，才驚訝地發現，自己救助的鳥應該就是網友所說的國家一級保護動物——海南鳽。
四川南充鳥類救助站站長王元剛確認，該鳥正是海南鳽。王元剛指出，海南鳽屬於中國特有的鳥類，因為習性特殊且數量稀少，被譽為「世界上最神秘的鳥」。此外，海南鳽在《國家重點保護野生動物名錄》中被列為國家一級保護野生動物。
根據《新華社》2022年的報道，海南鳽是中國特有的留鳥，主要分布於海南，並作為夏候鳥或旅鳥出現在廣東、廣西、福建、浙江及安徽等地。由於海南鳽數量稀少，野外僅有約1000隻。海南鳽偏好獨居、昼伏夜出的生活習性，不喜歡鳴叫，故人類極少能目擊到其蹤影，因此被列為全球30種最瀕危的鳥類之一。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
近日，素有「世界上最神祕的鳥」之稱的海南鳽（jiān）現身浙江千島湖。 pic.twitter.com/Kgs8GcIzZD— 甜甜 (@tiantian108) April 4, 2026