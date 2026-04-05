DeepSeek V4模型傳棄輝達改用華為晶片　幾周內亮相

中國AI公司DeepSeek即將推出新一代旗艦模型「V4」，市場最新消息指出，該模型將打破業界長期依賴輝達的慣例，改採華為最新設計的內地生產晶片運作。此舉不僅顯示中國在這方面邁出重要一步，更引發阿里巴巴、字節跳動及騰訊等科技巨頭的連鎖反應，紛紛向華為訂購數十萬枚新晶片。

根據《路透社》引述美國科技媒體《The Information》的報道指出，DeepSeek正在研發的V4模型預計將在未來幾周內正式亮相。消息人士透露，為了確保模型與中國製硬體高度契合，DeepSeek研發團隊過去數月來與華為及另一家內地晶片研發商「寒武紀科技」緊密合作，重新編寫部分底層代碼並進行密集的壓力測試，以確保運行效能達到最佳化。