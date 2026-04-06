雲南童遭眼鏡王蛇咬傷重創　「假死」三日靠注射血清甦醒

雲南文山一名3歲女童於3月27日在家中遭毒蛇咬傷，送醫後出現全身癱瘓及呼吸衰竭，陷入「假死」狀態。輾轉送至廣西醫科大學第一附屬醫院後，醫療團隊在3月29日注射足量抗蛇毒血清，僅1小時後女童奇蹟甦醒，目前已成功脫離呼吸機，各項生命體徵平穩。
據《大皖新聞》報道，女童於3月27日受傷後半小時即被送往當地醫院，隨後先後轉至廣西百色、南寧就醫。廣西醫科大學第一附屬醫院兒童深切治療部（PICU）醫療團隊研判，女童極有可能遭眼鏡王蛇等神經毒蛇咬傷。3月29日注射抗蛇毒血清後，原本毫無反應的患童迅速恢復自主活動，意識完全清醒。
輾轉三地就醫
廣西醫科大學第一附屬醫院醫師表示：「這證實了我們最初的判斷，孩子之前不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。」醫師指出，眼鏡王蛇咬傷後發病極快，以迅速進展的神經毒性為主，並可能合併局部組織壞死及全身多器官損傷。
患者在數分鐘至數小時內，可依序出現眼瞼下垂、吞嚥困難、流口水，繼而四肢無力、呼吸困難，毒液會麻痺控制呼吸的橫膈肌，最終導致呼吸停止，此為眼鏡王蛇咬傷最主要的致死原因。
廣西醫科大學第一附屬醫院蛇毒救治專家提醒，春夏季節為蛇類活動頻繁期，一旦遭蛇咬傷，務必記住蛇的外觀特徵，立即前往備有抗蛇毒血清的醫院就診。若出現眼瞼下垂、吞嚥困難、呼吸無力等症狀，切勿誤判為昏迷而延誤或放棄治療，需爭分奪秒施打抗蛇毒血清。
切勿誤判為昏迷而延誤
浙江省中醫院蛇傷救治帶頭人王永高主任亦提供辨別方式供民眾參考：毒蛇咬傷通常留下一對或數對較深牙痕，間距較寬，傷口周圍迅速腫脹並伴有劇烈疼痛及瘀斑；無毒蛇咬傷則多為兩排細小牙印，間距較窄，腫痛相對輕微。
外觀辨識上，毒蛇頭部通常較大、呈三角形，身體較粗壯；無毒蛇頭部較小、身體細長。活動時間方面，眼鏡蛇與眼鏡王蛇多於白天出沒，金環蛇與銀環蛇則多於夜間活動。
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