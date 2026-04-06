雲南童遭眼鏡王蛇咬傷重創　「假死」三日靠注射血清甦醒

據《大皖新聞》報道，女童於3月27日受傷後半小時即被送往當地醫院，隨後先後轉至廣西百色、南寧就醫。廣西醫科大學第一附屬醫院兒童深切治療部（PICU）醫療團隊研判，女童極有可能遭眼鏡王蛇等神經毒蛇咬傷。3月29日注射抗蛇毒血清後，原本毫無反應的患童迅速恢復自主活動，意識完全清醒。

雲南文山一名3歲女童於3月27日在家中遭毒蛇咬傷，送醫後出現全身癱瘓及呼吸衰竭，陷入「假死」狀態。輾轉送至廣西醫科大學第一附屬醫院後，醫療團隊在3月29日注射足量抗蛇毒血清，僅1小時後女童奇蹟甦醒，目前已成功脫離呼吸機，各項生命體徵平穩。

輾轉三地就醫

廣西醫科大學第一附屬醫院醫師表示：「這證實了我們最初的判斷，孩子之前不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。」醫師指出，眼鏡王蛇咬傷後發病極快，以迅速進展的神經毒性為主，並可能合併局部組織壞死及全身多器官損傷。

患者在數分鐘至數小時內，可依序出現眼瞼下垂、吞嚥困難、流口水，繼而四肢無力、呼吸困難，毒液會麻痺控制呼吸的橫膈肌，最終導致呼吸停止，此為眼鏡王蛇咬傷最主要的致死原因。