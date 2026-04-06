上海女控自動貓砂盆夾死愛貓　質疑偵測失效致啟動清理

上海一名飼主於4月2日在網上發文，指其寵物貓於3月15日晚間9時許被發現下半身卡入自動貓砂盆的集便盒中，身上留有明顯勒痕，全身僵硬已死亡。根據App數據，貓咪當天上午9時許進入貓砂盆後，停留超過1小時未離開，至晚間被發現時，估計已被困近12小時。
《紅星新聞》報道，該飼主透過監控畫面發現，貓咪前肢懸空，結團貓砂附着其上，對此她提出疑問：自動貓砂盆是否在未偵測到貓咪仍在如廁的情況下，自動啟動清理程序，導致貓咪下半身遭壓住而無法脫身。事發隔天，飼主與品牌方商討後，將設備寄回供檢查，然而半個月過去，始終未獲明確答覆。飼主要求品牌方調取當天完整數據，客服則以「雲端僅保存7天數據」為由回應，並稱將向上反饋。
半個月未獲明確答覆
涉事品牌「鳥語花香寵物」所屬公司為上海鳥語花香寵物有限公司，成立於2019年，旗下產品逾60款，全產品線年度GMV近億元人民幣。4月3日，《紅星新聞》向該品牌天貓店客服查詢，對方表示公司已成立專項小組跟進此事，但雙方目前尚未就解決方案達成一致。涉事產品「神舟C1智能貓砂盆」目前已無法在其天貓店搜尋到。
針對此事，「鳥語花香寵物」於官方帳號發布「關於寵物貓砂盆事件的回復」，說明公司於3月15日接獲用戶反映後，第一時間成立專項小組，並在取得用戶同意後取回設備進行實驗室檢測，於3月24日上門進行使用場景還原及初步原因分析。
多次提示如廁異常
品牌方在聲明中指出，後台數據顯示，該貓咪自3月10日起如廁頻次明顯上升，於3月13日達單日峰值47次，App亦曾多次提示如廁異常，相關數據在事發前已同步提供予用戶，溝通過程中用戶當時未對異常數據提出異議。
品牌方表示，設備取回後研發團隊已全面介入檢測：「截至目前，設備整體運行狀態正常，核心元器件未發現異常情況，相關檢測工作仍在持續推進中。」此外，公司已於3月27日主動提出階段性關懷方案，惟雙方迄今未能達成一致，後續擬對同款剩餘庫存進行抽檢。
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