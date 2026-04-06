上海女控自動貓砂盆夾死愛貓　質疑偵測失效致啟動清理

上海一名飼主於4月2日在網上發文，指其寵物貓於3月15日晚間9時許被發現下半身卡入自動貓砂盆的集便盒中，身上留有明顯勒痕，全身僵硬已死亡。根據App數據，貓咪當天上午9時許進入貓砂盆後，停留超過1小時未離開，至晚間被發現時，估計已被困近12小時。

《紅星新聞》報道，該飼主透過監控畫面發現，貓咪前肢懸空，結團貓砂附着其上，對此她提出疑問：自動貓砂盆是否在未偵測到貓咪仍在如廁的情況下，自動啟動清理程序，導致貓咪下半身遭壓住而無法脫身。事發隔天，飼主與品牌方商討後，將設備寄回供檢查，然而半個月過去，始終未獲明確答覆。飼主要求品牌方調取當天完整數據，客服則以「雲端僅保存7天數據」為由回應，並稱將向上反饋。