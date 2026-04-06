廣東女開車窮追撞死劫匪　法院：屬正當防衛判無罪

廣東省佛山市日前發生一宗備受關注的案件，一名女子開車遇到搶劫，她不甘被搶開車追趕，不慎撞上對方車輛，造成其中1名歹徒死亡、另兩人受傷，法院認定女子為「正當防衛」，判處無罪。

被搶約8萬多元

綜合內媒報道，這名37歲榮姓女子當時駕車離開車庫，突遭3名歹徒埋伏攻擊，不僅車窗被砸毀，對方更強行拉扯其頭髮，搶走副駕駛座包包（手袋），內有約8萬多元人民幣現金（約9.11萬港元）及收款單據。

案發後，3人隨即騎乘摩托車（電單車）逃逸，榮女不甘被搶，立即駕車追趕，過程中直接撞上對方車輛，造成1名劫匪當場死亡，另2人受傷。榮女事後向警方表示：「我當時只想把摩托車撞停，把包拿回來，並不是故意要傷害他們。」她強調，案發後第一時間配合調查，並對事件造成的後果表達歉意。