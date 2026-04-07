雲南玉龍雪山刮狂風遊客滯留5小時　凍到失溫狂嘔

《現代快報》報道，一名來自上海市的盧姓女遊客表示，當天下午5時多準備搭乘纜車落山時，突遇強風並伴隨落雪，只能在室外長時間排隊等待，「等了近2個小時，全身凍得發抖，手上出現紫色小斑點。」她回憶，當時正值生理期，「感覺手臂都沒有溫度了，實在撐不住」，但初期想在等候區休息時遭工作人員拒絕，後來多次溝通才得以短暫休息。

雲南省麗江市知名景點玉龍雪山，4月4日突然出現強風，纜車需要減速運作，導致大批遊客在山上滯留，多人出現失溫、缺氧甚至嘔吐等不適情況，引發關注。

盧女說，直到晚上10時多才乘搭纜車落山，過程中已出現嘔吐情況，「景區沒有甚麼應急措施，溫水、毛毯都沒有，很多人都撐不住，後來才派發氧氣瓶和糖果。」

另一名來自江蘇省的遊客透露，她從下午5時排隊至近晚間10時才下山，「大人還能撐得住，小孩真的很可憐，有人暈倒被抬走。」她批評景區應急處置不足，未能及時安撫遊客情緒。

至於一名來自廣東省的遊客則表示，「在外面吹了3個小時冷風，自備的氧氣快用完，一開始景區沒有提供氧氣瓶，直到很多人捱不住才獲得氧氣瓶。」對此，景區回應，當天因強風影響，為確保安全纜車減速運行，導致人流慢，出現延誤情況。