中國與歐洲太空總署聯手發射「微笑衛星」　探索地球磁層抵禦太陽輻射之謎

「微笑衛星」全名為太陽風—磁層相互作用全景成像衛星（SMILE），重達2.3噸，發射後將進入高橢圓軌道，最遠可抵達北極上空12.1萬公里處。此任務由中國科學院與歐洲太空總署（ESA）合作推動，是中國首次與歐洲太空總署展開任務級、全方位深度合作的空間科學探測任務，也是中國科學院空間科學二期先導專項的收官之作。

中國與歐洲太空總署攜手推進的「微笑衛星」任務，預計於4月9日在法屬圭亞那庫魯（Kourou）太空中心，由「織女-C」（Vega-C）運載火箭發射升空，成為當前國際科技合作中備受矚目的案例。

此次任務的核心科學目標，是探究地球磁層如何抵禦太陽輻射與太陽風的侵襲。「微笑衛星」搭載4項科學儀器，其中軟X射線（Soft X-ray）成像儀首次實現對地球磁層大尺度結構的整體成像；紫外成像儀則可對北極上空的極光進行長達45小時的連續觀測。倫敦大學學院太空科學家Colin Forsyth表示：「我們將能觀測到地球的磁泡如何改變形態，是平穩變化還是階梯式變化，以及太陽噴發物掠過地球時磁層如何被擠壓收縮，此前我們從未開展過此類研究。」

除科學研究外，此任務亦有助於更快速、更精準地預測危險的地磁風暴。2024年5月一次強地磁風暴曾擾亂全球衛星導航與高頻無線電通訊；1989年太陽風暴更導致加拿大魁北克省600萬人斷電9小時；而1859年卡靈頓事件（Carrington Event）若重演，估計將造成數兆美元損失。

歐洲太空總署說明，中國衛星平台與儀器須運往荷蘭歐洲太空研究與技術中心進行組裝，過程需經多個主管部門審批，例如衛星熱管中含有的氨，使相關設備被列為「危險品」，增加了轉運難度。