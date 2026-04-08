豬潲「去美國化」？內地以發酵飼料降成本 減少依賴大豆

在中美貿易摩擦持續升溫的背景下，內地正加速推動畜牧業「去大豆化」，透過發酵飼料技術降低豬潲對美國大豆的依賴，並將此列為當前農業政策的首要目標。

貿易戰推高成本 豬農被迫求變

《路透社》報道，位於上海西北約兩小時車程的泰州，47歲豬農高欽山（音譯，Gao Qinshan）在豬場設置了兩座盛滿褐色液體的方形水池，池中混合了麩皮、南瓜藤、酒糟等當地廉價原料，經發酵處理後蛋白質更易被豬隻吸收，可將大豆用量減少一半。高先生表示，飼料成本佔養豬支出的70%，大豆價格因貿易戰與中東局勢而劇烈波動，「大家都在想辦法降低成本」。