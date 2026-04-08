豬潲「去美國化」？內地以發酵飼料降成本 減少依賴大豆

在中美貿易摩擦持續升溫的背景下，內地正加速推動畜牧業「去大豆化」，透過發酵飼料技術降低豬潲對美國大豆的依賴，並將此列為當前農業政策的首要目標。
貿易戰推高成本 豬農被迫求變
《路透社》報道，位於上海西北約兩小時車程的泰州，47歲豬農高欽山（音譯，Gao Qinshan）在豬場設置了兩座盛滿褐色液體的方形水池，池中混合了麩皮、南瓜藤、酒糟等當地廉價原料，經發酵處理後蛋白質更易被豬隻吸收，可將大豆用量減少一半。高先生表示，飼料成本佔養豬支出的70%，大豆價格因貿易戰與中東局勢而劇烈波動，「大家都在想辦法降低成本」。
北京農業諮詢機構「北京東方艾格農業諮詢」飼料分析師付珍珍（音譯，Fu Zhenzhen）指出，「目前最重要的國家政策目標就是減少豆粕（大豆粕）使用量」，而「最直接的原因就是與美國的貿易戰，發酵技術不可或缺」。
中國是全球最大大豆買家，2024年進口額達527億美元，其中來自美國的金額為120億美元。去年進口量更創下1.118億公噸的歷史新高，年增6.5%。目前發酵飼料佔中國工業飼料的比例已從2022年的3%升至8%，業界預測2030年前將達15%，屆時大豆進口量最多可較去年減少6.3%。
龍頭企業全面跟進 外資積極布局
在企業層面，全球最大養豬企業牧原食品飼料部門總監張孟（音譯，Zhang Meng）透露，該公司透過以發酵玉米澱粉生產的合成胺基酸，已將飼料中豆粕比例從6年前的10%降至7.3%。農業龍頭新希望六和則開發出以浮萍等廉價蛋白質發酵製成的無豆粕雞鴨飼料。國家乳業技術創新中心消息人士透露，伊利與蒙牛已將牛飼料中的豆粕用量削減20%，但兩家企業均未就此置評。
外資方面，荷蘭貿易商Louis Dreyfus計劃在天津建設其在中國的首條發酵飼料生產線。市場研究機構Fact.MR主任顧問Shambhu Nath Jha表示，內地發酵飼料市場去年規模達60億美元，正快速追近歐洲的70億美元市場，遠超美國的25億美元。
然而，這項轉型並非毫無阻力。北京農業顧問Ian Lahiffe指出，業界過度聚焦於降成本與配合政策，卻忽視動物健康與肉質風味，「大豆有許多飼養優點，必須思考如何避免犧牲動物健康與肉的口感」。分析人士也指出，目前缺乏標準化的發酵飼料方案，部分農民反映豬隻生長較慢、抗病力較弱，且製程複雜，不少人中途放棄。
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