相隔10年國民黨主席再訪大陸重啟國共高層交流 鄭麗文：九二共識「歷久彌新」

台灣的國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，一行人周二(7日)飛抵上海虹橋機場，中央台辦主任宋濤等官員接機。鄭麗文說，台灣到上海比想像中近，這次到訪難能可貴，「難得的和平機遇一定要把握」，宋濤表示，鄭麗文「為兩岸和平而來」。鄭麗文隨後在歡迎晚宴上致詞時表示，這次訪陸再次證明在兩岸關係上，「九二共識、反對台獨」的政治基礎「依舊歷久彌新」。宋濤說，中共願與國民黨一道「堅持九二共識、反對台獨」，推動兩岸關係和平發展。

鄭麗文展開2026和平之旅 鄭麗文抵上海展開「2026和平之旅」，是相隔10年再有國民黨主席訪問大陸，重啟國共兩黨最高層交流。2016年時任國民黨主席洪秀柱訪陸。大陸官方特別禮遇，鄭麗文下機，有群眾獻花迎接。鄭麗文與宋濤握手寒暄，並逐一與一同前來接機的中央台辦聯絡局局長楊毅等官員握手。一行人隨後乘搭高鐵前往南京。 宋濤設晚宴款待鄭麗文，她致詞表示，兩岸「正在創造一個新的典範」，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突，兩岸不會像國際擔心的那樣「注定一戰」，且將共同證明兩岸「有決心、能力與智慧」和平解決所有問題，為區域安全與穩定作出貢獻。

鄭麗文：只要堅持九二共識，兩岸就能交流對話 她說，這次訪問大陸，再次證明在兩岸關係上，「九二共識」及「反對台獨」的基礎「依舊歷久彌新」，是「兩岸關係的定海神針」。台灣經歷數次政黨輪替，但歷史經驗充分顯示只要「堅持九二共識、反對台獨」，兩岸就可以交流對話。同時，這次訪問會讓兩岸關係的天平「往和平穩定的方向邁去」。鄭麗文說，國民黨再度發揮「維護台海和平穩定的關鍵作用」，國民黨主張的兩岸和平路線是「最正確、有效、對台灣人最有利的道路」。

宋濤致詞表示，國民黨主席時隔10年再度率團訪問大陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事。當前「國際形勢變亂交織，台海形勢複雜嚴峻」，國共兩黨「對兩岸關係發展有著重要的作用」，要「把握正確方向」，堅定信心決心，攜手推動兩岸關係和平發展。 宋濤：「堅持九二共識、反對台獨」是兩岸關係發展的「定海神針」 宋濤還對國民黨提出三點期望，一是「堅定為兩岸謀和平」，二是「堅定為同胞謀福祉」，三是「堅定為民族謀復興」。並指「堅持九二共識、反對台獨」是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」，中共願與國民黨一道「堅持九二共識、反對台獨」，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

鄭麗文將與台商座談 宋濤3月底宣布，習近平總書記與中共中央邀請鄭麗文率團於4月7日至12日前往江蘇、上海及北京參觀訪問。根據安排，鄭麗文周三(8日)上午將拜謁中山陵，下午從南京搭高鐵返回上海，周四(9日)上午將與台商座談，結束上海行程後於當日前往北京。其餘行程，當局將再作公布。 會否與習近平會面成焦點 外界關注鄭麗文在北京期間會與習近平會面，鄭麗文曾稱「一切客隨主便」，並指有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。分析指出，歷任國民黨要員訪陸，訪問路線大多「先南京、後北京」，北京透過設定行程「考察」國民黨要員是否配合其敘事框架，再決定是否讓其會見領導人。陸方認為，鄭麗文的訪問對台海和平有重要積極影響，符合兩岸關係發展需要。

鄭麗文周二啟程前表示，現在國際戰火蔓延、人心惶惶，她已多次宣示，國民黨有責任維護區域和平，「我們一定要讓台海沒事，那麼世界都沒事」，國民黨要抓住所有機會，擴大和平基礎，因此她這次出訪。 學者：鄭麗文打兩岸和平牌 或能爭取中間選民支持 鄭麗文說，本著善意，正面出發，她此行要讓全世界看到，不是台灣單方面期待和平，大家更想透過這次和平之旅，看到大陸方面對兩岸能用和平來對話交流，化解所有可能歧見的誠意與決心。她並表示，希望透過此行向民進黨證明，兩岸和平其實沒有這麼困難，只要有心，如果國共兩黨可以和解，為甚麼台灣的藍綠陣營不能和解。

台灣年底將舉行九合一地方選舉，台灣文化大學廣告系教授鈕則勳在Facebook撰文分析，鄭麗文若能藉此行強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，讓「和平牌」發酵，是在選戰中逆轉形勢的機會，不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會爭取到中間選民支持。 民進黨抗中牌一旦破功 鈕則勳指出，鄭麗文若能緩和兩岸關係、與北京高層平起平坐，將能重拾藍營有能力處理兩岸關係的手感，喚起民眾對藍營比綠營更能維護與緩解兩岸關係的印記，這就是「和平牌」的建構。反觀綠營「抗中牌」一旦破功，在綠營政績不明顯下，衝擊九合一選舉事小，藍營在2028年大選兵臨城下，便是綠營不可承受之重。