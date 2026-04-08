全紅嬋疑遭網暴 傳有隊友牽涉其中 訓練中心報警

全紅嬋近日接受專訪時坦言，巴黎奧運後因增重和輿論壓力「一度考慮退役」，還直言「接受不了這麼胖的自己」

據網絡信息，群組成員282人中包含多位跳水界業內人士，彼此知曉身份卻未對辱罵行為進行制止，被曝光的成員包括多位跳水運動員，如陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、胡亞丹等，另有央視記者楊爍及跳水國際裁判饒琅。

內地近日流傳一個名為「水花征服者聯盟」的微信群組截圖，被曝光長期針對跳水運動員、奧運金牌得主全紅嬋進行人身攻擊，群組公告中竟寫明「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，並縱容成員對全紅嬋使用多個侮辱性綽號。

全紅嬋所屬的廣東省二沙體育訓練中心發文稱，對於全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會高度關注，中心已向公安機關報警，強調全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，中心對此表示嚴重關切，並堅決反對任何形式的網絡暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，支持全紅嬋通過法律手段依法維護自身權益。中心將聯合相關部門，通過法律途徑堅決追究網暴者責任。

國家體育總局游泳中心發布聲明稱，近日網上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息，中心對此高度重視，已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，中心支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形飯圈文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。

中心堅決反對一切形式的網絡霸凌與造謠抹黑行為，強烈譴責任何損害運動員身心健康、損毀國家隊形象的惡劣行徑，將進一步加強國家隊建設與運動員權益保障，完善運動員身心關懷保障體系，全力維護健康清朗的體育輿論環境，守護中國體育健兒的良好風貌，凝聚支持中國體育事業健康發展的正能量。