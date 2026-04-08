全紅嬋被網暴 31歲微信群組創建人發表侮辱言論被行拘10日(更新)

廣州越秀公安指，涉事的徐姓男子31歲，是跳水愛好者，在其創建的微信群內，多次在群內更換網名，發表針對全紅嬋的侮辱言論，造成惡劣影響。公安機關對他作出10日行政拘留及罰款的處罰，也對群組內其他相關人員依法作出處理。

網傳「辱全紅嬋微信群組」 成員竟有隊友

據網絡信息，群組成員282人中包含多位跳水界業內人士，彼此知曉身份卻未對辱罵行為進行制止，被曝光的成員包括多位跳水運動員，如陳芋汐、昌雅妮、陳藝文、胡亞丹等，另有央視記者楊爍及跳水國際裁判饒琅。

全紅嬋所屬的廣東省二沙體育訓練中心發文稱，對於全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會高度關注，中心已向公安機關報警，強調全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，中心對此表示嚴重關切，並堅決反對任何形式的網絡暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，支持全紅嬋通過法律手段依法維護自身權益。中心將聯合相關部門，通過法律途徑堅決追究網暴者責任。